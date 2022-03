GfVip, ‘ti ha detto delle brutte cose’: cosa dice Delia a Sophie ora che Soleil è uscita dalla casa

Delia Duran, a sorpresa, ha colto l'occasione Davide per lanciare qualche frecciatina a Soleil Sorge...

I concorrenti del GF Vip si avvicinano alla finale del 14 marzo che decreterà il vincitore assoluto di questa turbolenta edizione.

Davide Silvestri, che si è aggiudicato un posto in finale, ha fatto un discorso di complimenti verso Sophie Codegoni, per sottolineare il comportamento che ha avuto all’interno della casa, a suo dire sempre educato e mai esagerato nei confronti degli altri vipponi.

Delia Duran lancia frecciatine a Soleil Sorge

Delia Duran, a sorpresa, ha colto l’occasione del discorso iniziato da Davide per lanciare qualche frecciatina a Soleil Sorge, ormai eliminata dal GF Vip: “Quando una persona, non voglio dire il nome, ti ha detto delle brutte cose, e tu nonostante l’età sei riuscita a rispondere in maniera così matura e così educata che te ne è fregato assolutamente, e hai risposto anche in maniera molto saggia, e per questo motivo ti dico: complimenti”.

Delia si riferisce soprattutto al rapporto iniziale tra Sophie e Soleil che non è stato di certo dei più pacifici: le due, per via di Gianmaria, all’inizio del GF VIP si sono spesso scontrate e Soleil non ha perso occasione per gettare fango su Sophie e sulla sua personalità.

“Delia soffre talmente tanto Soleil che ora che è uscita tira fuori il coraggio per (s)parlare di lei. Pagliaccia fake come il marito, fatti della stessa sostanza!” scrive un utente su Twitter, ricordando come Delia abbia fatto di tutto per avvicinarsi proprio a Soleil, appena varcata la porta rossa del reality.

“Ma lo sentite lo stridio delle unghie di chi si è accorta di essere diventata, giustamente, un fantasmino ed ora si sta arrampicando su uno specchio gigante?” ha commentato qualcun altro, in riferimento all’atteggiamento di Delia. C’è però anche chi ha notato che Sophie non ha difeso Soleil, ma ha lasciato parlare…

Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy