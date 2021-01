Quello che accade nella casa del GfVip è sempre in bilico tra finzione e realtà...come la finta litigata architettata da Stefania e Cecilia.

Il GfVip è per prima cosa un gioco, dove chi vincerà si porterà a casa una bella somma. Non deve dunque stupire se ci sono delle strategie, accordi, sodalizi e persino una finta litigata. Ecco cosa ha rivelato Samantha de Grenet.

GfVip, Stefania e Cecilia si accordano per una finta litigata? Cosa rivela Samantha

Ammettiamolo, pensiamo sempre che tutto quello che accade al GfVip sia vero: speriamo che gli amori che sbocciano lì abbiano qualcosa di sincero, di fiabesco, e ci indigniamo quando il sospetto della finzione si stende a macchia d’olio sui comportamenti degli inquilini.

Ma non deve stupirci; stiamo parlando sempre di un gioco e alla fine il vincitore sarà soltanto uno. Ecco quindi che l’accordo tra Stefania e Cecilia per una finta litigata non sembra poi così campato in aria. A rivelare questo patto segreto è stata Samantha de Grenet.

VIDEO DI SAMANTHA NEL QUALE CONFERMA DI ESSERE AL CORRENTE DEL DISCORSO TRA CECILIA E STEFANIA DOVE (PARE) SI SAREBBERO ACCORDATE PER CREARE UNA FINTA LITIGATA. AFFERMA ANCHE CHE, SE USCIRÀ FUORI, LE DUE SI GIUSTIFICHERANNO DICENDO CHE ERA SOLO UNA BATTUTA.#GFVIP#rosmello pic.twitter.com/4OG4Q8K8kg — 🇧🇷🇮🇹Posso stare dove cazzo voglio?🇧🇷🇮🇹 (@Cecilia_esse) January 3, 2021

Le due concorrenti si sarebbero messe d’accordo e avrebbero studiato di inscenare un finto litigio. Nel caso in cui fossero state scoperte, sempre secondo quanto riportato dalla de Grenet, si sarebbero giustificate dicendo “era una battuta”.

SAMANTHA HA APPENA CONFERMATO CHE STEFANIA E CECILIA VOLEVANO METTERSI D’ ACCORDO PER CREARE UNA LITIGATA FINTA. CHI AVEVA RAGIONE ANCHE QUESTA VOLTAAAAA!!!??? MUTI. MU TI! #rosmello#GFVIP pic.twitter.com/89krTX0RJ9 — 🇧🇷🇮🇹Posso stare dove cazzo voglio?🇧🇷🇮🇹 (@Cecilia_esse) January 3, 2021

La domanda ora è: quando avverrà questa finta litigata? A breve oppure quando ci saremo scordati di questa rivelazione?

