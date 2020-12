Una lite nata per un futile motivo porta Samantha De Grenet a rischiare l'espulsione dalla casa del GfVip. Ecco cosa ha detto a Stefania Orlando

La tensione comincia a salire nella casa del GfVip e così basta un niente per scatenare una lite, come è successo tra Samantha e Stefania. Alla base del battibecco un motivo apparentemente futile come una teglia per il forno. Ma cosa ha portato la De Grenet a dare della psicopatica alla Orlando?

GfVip, Samantha insulta Stefania Orlando: il motivo della lite

Ognuno di noi ha un suo modo di mettere in ordine la cucina, per non parlare di quando si tratta di padelle e pentole… argomenti che possono creare già in situazioni normali di classica convivenza attriti e nervosismi. Immaginatevi quindi cosa può succedere se l’argomento viene fuori nella cucina della casa del Grande Fratello Vip.

Protagoniste dell’alterco Samantha De Grenet e Stefania Orlando. Mentre la prima sta sistemando la spesa aiutata da un’altra coinquilina, la seconda è al lavello intenta a tagliuzzare delle verdure. Stefania si rivolge quindi a Samantha chiedendole di risolvere la questione teglia. In pratica: la De Grenet utilizza una teglia da forno come scola piatti, mentre la Orlando preferisce usare un canovaccio. Quest’ultima chiede a Samantha di modificare il suo metodo perché quando servono le teglie per cucinare poi sono sempre piene di acqua.

L’inizio di tutto.. Stefania ha chiesto semplicemente una cosa e Samantha non potendo sfogarsi sulla nomination ha preso il pretesto.

Non c’entra nulla né la tovaglietta né la teglia.. E come sempre pessima va a fare i comizi con i nuovi #gfvip pic.twitter.com/NyAun9Jbah — Rory92 (@Rory9210) December 22, 2020

Apriti cielo. La De Grenet non ha gradito la richiesta della coinquilina e si è sfogata con altri concorrenti, usando parole forti nei confronti della Orlando. Una psicopatica, così l’ha definita.

“Se lei sta giocando, io non sto giocando. – dice Samantha – C’è mio figlio che mi guarda da casa. Se vuoi fare i giochetti del ca**o, te li fai da sola. Non mi metti in mezzo. Ho un figlio che mi guarda ed essere attaccata da una psicopatica sul niente, o su quello che non esiste, non mi sta bene”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Trash Della Tv Italiana🎁🎄 (@trashtvstellare)

La rete non ha apprezzato l’exploit della De Grenet e ora la domanda che circola è: verranno presi provvedimenti nei suoi confronti?

Foto per gentile concessione dell’Ufficio Stampa Endemol Shine Italy