GfVip, ‘questa frase non la puoi dire’: la reazione di Maria Teresa

Una donna riesce ad avvicinarsi al perimetro della casa del GfVip e ural frasi contro Pierpaolo. Frasi inacettabili secondo Maria Teresa

Il pubblico che segue il Grande Fratello, entra così tanto in empatia con i concorrenti da dimenticare a volte che sono persone fatte di emozioni e sentimenti e che quindi certe frasi possono far male. Una donna è riuscita ad avvicinarsi alla struttura della casa e a gridare frasi contro Pierpaolo, provocando la reazione dei suoi coinquilini.

“Pier tuo figlio non guarda più la tv per Giulia” questa la frase che la donna ha gridato fuori dalla casa e i concorrenti che si trovavano in giardino a prendere il sole le hanno gridato di smetterla.

Parole che hanno ferito Pierpaolo, e che ha infastidito anche gli altri concorrenti. Una frase che non doveva essere detta secondo Maria Teresa: ci si può appigliare a tanti aspetti, ma tirare in ballo i figli no, è inaccettabile.

MTR sei sprecata in mezzo a quel branco di mentecatti #gfvip #prelemi pic.twitter.com/OG3cZ7aHiz — Ilovepizza (@foodlover9347) February 11, 2021

Di parere diverso Tommaso Zorzi; secondo lui può essere detta, ma Pier non deve farsi toccare da cose del genere. Su Twitter qualcuno poi è scettico sulla veridicità della donna urlatrice. Come fa ad avvicinarsi alla casa che ha un perimetro sorvegliato e sparire tranquillamente nel nulla?

Rimango dell'idea che la voce urlatrice è assai strana !

Il perimetro della casa sorvegliato e puntualmente una voce riesce a comunicare e sparire senza nessun problema ?!!

Negli anni passati venivano fermarti ed addirittura filmati !

Mah !#gfvip #tzvip #sovip — Aly (@BabiloniaAly) February 11, 2021

Sta di fatto che gli animi vivono su equilibri sempre più delicati con l’andare avanti della reclusione. Vedremo se queste parole porteranno Pier ad aver un atteggiamento diverso nei confronti di Giulia.

