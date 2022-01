GFVip, Lulù lo ha fatto con Giucas: il momento commovente dopo la puntata

Manuel, prima di uscire, ha nascosto una lettera per Lulù nella casa. La ragazza l’ha trovata e l’ha mostrata subito a Giucas Casella

La puntata del lunedì sera del GF Vip ha visto la tanto attesa uscita dalla casa di Manuel Bortuzzo. Il giovane ha deciso di abbandonare il gioco per preservare il suo stato di salute purtroppo molto fragile.

Dentro la casa è rimasta Lulù, visibilmente commossa: da una parte la principessa è apparsa dispiaciuta per aver dovuto mettere fine alla convivenza con Manuel, dall’altra comunque contenta di sapere che è nato un amore che potranno continuare a coltivare a gioco finito.

La lettera di Manuel e la reazione di Lulù e Giucas

Manuel, prima di uscire, ha nascosto una lettera per Lulù nella casa. La ragazza l’ha trovata e l’ha mostrata subito a Giucas Casella: “Guarda cosa mi ha lasciato Manu sotto al cuscino”.

Giucas ha abbracciato la princess per consolarla e per provare a tirarla su di morale: “Lui è uscito perché deve stare bene, si allena… Ci sta. Devi essere forte, sarà dura i primi giorni e poi ti adatterai”. Anche Giucas infatti si è legato molto a Manuel in tutti questi mesi.

Ora per Lulù comincia una nuova avventura nella casa, dovrà dimostrare di essere forte e di avere carattere, Manuel sarà fuori ad aspettarla.

