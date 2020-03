GFVip, gioco di cultura: l’errore colossale di Valeria Marini

Gaffe di Valeria Marini durante un gioco di cultura al GF Vip: non conosce la più celebre opera di Picasso e confonde Leopardi con Carducci

Caffè letterario nel giardino della casa del Grande Fratello Vip. Aristide tiene una lezione di storia e poi interroga i coinquilini. Particolarmente distratto Sossio, intento a depilarsi braccia e gambe, mentre fanno un gran figurone Patrick e Zequila. Cambiato argomento, il gruppo di concorrenti del GF Vip si cimenta con l’arte e la letteratura e Valeria Marini, che sfoggia una discreta cultura cinematografica, fa una gaffe che non poteva passare inosservata.

GF Vip, le gaffe di Valeria Marini nel gioco culturale

Dalle armi di seduzione di Cleopatra alla moda ai tempi di greci ed egizi. Aristide ha intrattenuto con la sua conoscenza del mondo antico alcuni dei concorrenti del Grande Fratello Vip. Tra questi anche Sossio, che però sembrava più interessato a prendersi cura del suo corpo. Proprio per questo è divenuto oggetto di scherno da parte degli inquilini della casa di Cinecittà.

Così a un ceto punto, Zequila ha iniziato a interrogarlo su nozioni cinematografiche, ma l’ex calciatore, nonostante i suggerimenti dei suoi compagni, non ha fatto una gran bella figura.

“Chi ha dipinto Guernica?” chiede il latin lover di Cinecittà. L’espressione disorientata di Sossio suggerisce ignoranza in materia. “Non lo so neanche io” esclama l’altra concorrente del GF Vip presente, Valeria Marini, che fino a poco prima aveva dato sfoggio della sua cultura sul mondo del cinema.

Le poesie di Leopardi

Rivelata la risposta corretta – Pablo Picasso! – Zequila passa alla letteratura. Pensando di agevolare l’amico Sossio, gli chiede di citare il titolo di una poesia di Giacomo Leopardi. Vedendolo comunque in difficoltà, si offre di recitarne una: lui dovrà dire il titolo.

“La donzelletta vien dalla campagna, in sul calar del sole…” declama l’attore campano. Ma dai suoi interlocutore ottiene un imbarazzante silenzio. “Il sabato del villaggio!” afferma sconsolato Antonio.

Ed è a questo punto che i telespettatori del GF Vip hanno notato il tremendo scivolone di Valeria Marini, che chiede: “Ma L’Infinito non è di Leopardi, vero?”. Zequila la corregge e conferma che la poesia citata dalla showgirl è proprio del celebre poeta, pur ammettendo di non ricordarne il testo.

Ma a rendere la gaffe ancora più colossale ci ha pensato Sossio che irrompe con decisione: “Non è quella che fa ‘piovigginando sale e sotto il maestrale urla e biancheggia il mare…’” accenna soddisfatto. “Bravo – si complimenta Valeria – questo è sempre Leopardi, L’Infinito mi sa”.

Peccato che la maldestra citazione di Sossio si riferisca alla celebre San Martino, di Giosuè Carducci. E il web non li ha perdonati!