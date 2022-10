GfVip, depressione nella casa? Cosa era accaduto nelle passate edizioni

Al GF Vip, l'abbandono di Marco Bellavia fa rumore: sui social gli utenti scavano nelle passate edizioni ed emergono i concorrenti che avevano avuto problemi simili

L’abbandono di Marco Bellavia nella casa del GF Vip 7 sta facendo molto discutere, soprattutto per l’atteggiamento tenuto dagli altri concorrenti nei confronti di Marco che, secondo molti, soffrirebbe di depressione.

Marco, però, non è di certo il primo concorrente a fare ingresso nella casa con un problema come quello della depressione. Sui social in tanti stanno scavando nelle passate edizioni per portare alla luce degli esempi e per far capire come, in questo caso, gran parte della colpa sia da attribuire agli autori e al resto dei concorrenti che non hanno aiutato e tantomeno capito le condizioni di Marco Bellavia.

“Su Marco Bellavia, al di là del comportamento dei concorrenti, il vero punto è come sia possibile che sia entrato in queste condizioni. Lo psicologo non ha colto i problemi, chiaramente pregressi. Questo è grave. Questo è il punto della questione” ha scritto Giuseppe Candela, giornalista per Dagospia e per il Fatto Quotidiano.

“Allora non avrebbero dovuto fare entrare nemmeno Daniele Bossari, che come lui stesso racconta veniva da una depressione grave e problemi di alcolismo. Anche lui fu bullizzato, anche lui arrivò a un passo dal ritiro, possibile che nessuno se lo ricordi?” ha twittato un altro utente, ricordando la storia del conduttore, che alla fine vinse persino quella edizione del reality.

“Vi ricordate poi Mauro Marin (che addirittura vinse il GF?) e Paolo Mari?” ha scritto qualcun altro, ricordando altri due concorrenti, apparsi fin da subito fragili mentalmente. “La situazione di Marco sembrava molto simile a quella di Bossari, per certi versi anche Zorzi. La differenza è che Bossari e Zorzi sono stati molto tutelati dagli autori, Marco no” ha risposto un altro utente.

“Ricordo Raffaello Tonon, Daniele Bossari, Tommaso Zorzi con gli attacchi di panico. Al GF Vip Nip la figlia di Bobby Solo prendeva i suoi farmaci per la depressione così come l’anno successivo la De André… Andando indietro nel tempo Mauro Marin aveva anche lui problemi… continuo? ha scritto un altro spettatore.

Insomma, la lista dei concorrenti che hanno partecipato al Grande Fratello pur avendo qualche problema è lunghissima, per questo la recente eliminazione di Marco Bellavia fa ancora più rumore e in tanti pensano che il suo problema si sarebbe potuto affrontare in maniera diversa.

Foto: per gentile concessione dell’Ufficio Stampa Endemol Shine Italy