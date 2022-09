GfVip, viene inviato cibo scaduto nella casa? La regia censura subito

Al GF Vip scoppia il dibattito tra gli inquilini sul cibo della casa, è scaduto? La regia censura

Al GF Vip si fa largo un altro mistero: molti inquilini della casa infatti avrebbero notato che il cibo che viene inviato nella casa, conseguente alla spesa settimanale, sarebbe scaduto, o quasi.

La situazione ha complicato non poco il lavoro della regia, che si è trovata a dover spegnere i microfoni di diversi concorrenti per provare a censurare l’accaduto. Gli utenti sui social però sono riusciti a intercettare diversi episodi.

“Wilma: Questo è 26, che giorno siamo oggi? 29, questo è scaduto. L’arrosto è scaduto, perché ci hanno dato un arrosto…” e la regia censura” ha riportato su Twitter un utente.

“In pratica grazie a Cristina Quaranta stasera hanno tutti scoperto che mangiano cose scadute, avariate, che puzzano” ha scritto un altro spettatore. “Attilio: “Su una cosa dobbiamo essere intransigenti, il salmone scade dopo tre giorni e il petto di pollo giallo è una cosa pericolosa” tac censura!” ha fatto notare un altro utente.

“Pamela scopre la carne appena comprata già avariata e la censurano” ha scritto un altro spettatore. “Tutti in salotto a parlar male delle cose che gli comprano, tanto che a momenti gli saltano tutti gli sponsor e il GF non sa più che inquadrare per censurare, questo cast è poesia” ha notato un altro utente su Twitter.

Addirittura un altro utente, sempre su Twitter, ha scritto che “Ieri Cristina Quaranta è svenuta e ancora non si è capito il perché e oggi si scopre che il GF manda in casa praticamente cibo quasi scaduto”.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy