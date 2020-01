Gf Vip, Wanda Nara insultata in diretta: la frecciata velenosa di Barbara Alberti

Durante una discussione in diretta, Wanda Nara si è messa "contro" Barbara Alberti, che l'ha ripagata a modo suo: ecco cosa è successo durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip

Si continua a parlare di offese e di incontinenza verbale al Gf Vip: fatto fuori (metaforicamente) Salvo Veneziano e rimproverati ben bene i suoi colleghi Patrick, Sergio e Pasquale, stavolta è toccato anche a Barbara Alberti essere ripresa, in studio e sul web, per alcune frasi pronunciate nella Casa.

La Alberti si è infatti riferita a Pasquale La Ricchia affermando che la sua gli sembra una “faccia da assassino”: una frase che non è sfuggita al web e neanche a Signorini, che gliene ha chiesto conto. “Non penso che lui sia un assassino, qui si dimenticano le telecamere. Devo dire che lui mi inquieta davvero e quando vedo il suo sguardo che mi segue mi vengono i brividi“, si è giustificata Barbara in diretta. Ma questo scambio è stato il pretesto per un’altra frecciata ben assestata della Alberti.

Gf Vip Wanda Nara insultata da Barbara Alberti

Mentre in studio si discuteva delle parole di Barbara Alberti su Pasquale, Wanda Nara ha voluto dire la sua, affermando che secondo lei Barbara attacca Pasquale perchè in realtà le piace. A queste parole la Alberti ha risposto ridendo: “Come sei elementare Wanda, per questo mi piaci”

Si tratta ovviamente di un insulto “sottile”, che neanche la stessa Wanda, per via della non perfetta padronanza della lingua, ha potuto comprendere. Questo atteggiamento non è andato giù ai telespettatori, che lo hanno esternato su Twitter: “Ma Barbara Alberti che insulta velatamente Wanda Nara dicendole “come sei elementare” e la poverina che, credo, non capisce e non sa come risponderle? Signorini la esalta come se fosse una dea solo perché anziana, ma secondo me è la peggiore“, scrive qualcuno e nelle risposte al tweet molti sostengono la stessa tesi. “Condivido tantissimo. Sarà pur anziana ma è maleducatissima“, “Per non parlare di tutti i pregiudizi e di tutte le cose cattive dette al povero Pasquale“.

Tra Wanda e Barbara c’è un precedente

Tra Wanda Nara e Barbara Alberti non c’è simpatia, questo è poco ma sicuro: la moglie di Mauro Icardi si era già resa protagonista di una battuta poco felice sulla scrittrice, colta dal pubblico (e forse sfuggita a Signorini perchè detta in diretta).

Wanda si sarebbe infatti rivolta a Pupo dicendogli. “A te tocca Barbara Alberti, voglio vedere come la baci“. Parole poco carine, subito stigmatizzate sui social, e forse sentite anche dalla stessa Alberti, che potrebbe aver deciso quindi di dichiarare una personale guerra all’opinionista…