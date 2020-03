Alcuni spettatori pubblicano su Twitter le "prove": Valeria avrebbe usato per lavare la sua biancheria una pentola utilizzata poi in cucina...

La tensione nella Casa del Grande Fratello Vip resta sempre altissima, soprattutto fra Valeria Marini, Antonella Elia e Fernanda Lessa: c’è da chiedersi se stasera, durante la puntata in diretta, qualcuno farà presente agli inquilini un comportamento segnalato dai telespettatori sui social che, se fosse confermato, sarebbe decisamente censurabile.

Gf Vip Valeria Marini usa la pentola per lavare la biancheria?

Secondo alcuni tweet comparsi nelle ultime ore, scritti principalmente da chi segue la diretta del Grande Fratello H24, Valeria avrebbe utilizzato una pentola usata in cucina come bacinella per l'”ammollo” della sua biancheria intima.

#gfvip oggi tutti hanno fatto i complimenti a Paola x l ottima pasta quando in realtà è merito della Marini che ha messo a marinare le sue mutande nella pentola che loro usano x cucinare https://t.co/quybXapUcR — celine…. (@celineILOVEYOU2) March 6, 2020

Successivamente sono stati pubblicati altri tweet dove veniva mostrata la stessa pentola in cucina, con Licia intenta a cucinarci dentro.

è la pentola usata dalla marini per lavare le mutande o sbaglio? 😱 #gfvip pic.twitter.com/HEVy0jSi80 — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) March 7, 2020

Ovviamente non è detto che la pentola sia la stessa, potrebbe trattarsi di una uguale deputata al bucato: per ora però il pubblico dei social si è scatenato accusando la Marini di essere scarsamente attenta all’igiene.

“Pensate che dentro la pentola dove la Marini lava le sue mutande ci fanno la pasta“, scrive infatti qualcuno e i commenti sono tutti sullo stesso tenore: “Ecco ora non riesco più a mangiare oggi“, “Giuro che se Valeria prende la pentola per la pasta e ci lava di nuovo le sue mutande, domani vado a urlare fuori dalla casa quello che fa” e simili.

Io avrei urlato: "non cucinate nella pentola che Valeria usa per lavarsi le mutande quando andate a dormire", sarebbe stato più utile per la loro salute #gfvip https://t.co/4ULWy3pvXI pic.twitter.com/finRWmLBXa — dang (@dan_dang7) March 8, 2020

Grande Fratello Vip, cosa succederà stasera?

Per l’emergenza Coronavirus, probabilmente lo show andrà in onda senza pubblico: tra gli argomenti che Alfonso Signorini affronterà stasera ci sarà sicuramente la “ribellione” di Adriana Volpe, che è indispettita già dalla scorsa settimana per la faccenda (trascinata da settimane) del suo flirt passato con Antonio Zequila e di quello attuale (ma molto “gonfiato”) con il modello Andrea Denver.

Adriana ha ricevuto una lettera del marito che le ha chiesto cosa stesse succedendo e da lì ha deciso di iniziare uno “sciopero” contro le regole del Gf, rifiutandosi di mettere il microfono o di obbedire ai richiami degli autori. Cosa succederà?