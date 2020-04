In molti hanno notato l'assenza della showgirl, che non ha parlato di GF neanche sui suoi social: nessuno sa il motivo di questa defezione, anche se in una recente intervista Valeria aveva parlato in modo non troppo entusiastico di quanto accaduto nella Casa

Moltissimi telespettatori hanno notato l’assenza durante la finale del Gf Vip di una delle protagoniste dell’edizione, Valeria Marini: mentre Licia Nunez e Antonio Zequila erano in studio a Roma, tutti gli altri ex concorrenti erano collegati da casa e le loro facce sono state mostrate sul megaschermo. Tra queste mancava quella di Valeria: come mai?

Gf Vip Valeria Marini assente dalla finale

Non si conosce il motivo dell’assenza di Valeria Marini dalla finale del Gf: Alfonso Signorini non lo ha chiarito e neanche la showgirl, che non ha nemmeno pubblicato nulla al riguardo dai suoi social.

C’è chi ipotizza che Valeria sia ancora offesa per quanto accaduto durante la sua permanenza nella Casa: ricordiamo infatti i suoi molti scontri con Antonella Elia, culminati in due situazioni nelle quali le due concorrenti si sarebbero messe “le mani addosso”.

In nessun dei due casi il Grande Fratello ha ritenuto opportuno intervenire, ma a Valeria le offese subite non sono andate giù e lo ha dichiarato anche in una recente intervista.

Valeria Marini: “E’ stato molto pesante, meglio dimenticare”

In una intervista al settimanale ‘Nuovo’, Valeria ha parlato della sua esperienza al Grande Fratello in termini non proprio entusiastici: “È stato molto pesante, meglio dimenticare…Non mi sono piaciute mani addosso e insulti…”.

Alla domanda se pensa di andare per vie legali, Valeria non raccoglie: “Non lo so, ci penseranno i miei avvocati…Al momento ho solo un pensiero: dare una mano in questa emergenza”. Valeria Marini si sta dando infatti molto da fare per raccogliere fondi per gli ospedali, sfruttando la sua popolarità: “Sto raccogliendo fondi tra i mie conoscenti per poter inviare più macchinari possibili nelle strutture”

In conclusione dell’intervista Valeria non risparmia una frecciatina alla produzione del Gf: “La Tv dovrebbe veicolare i giusti messaggi…Chi insulta, offende e mette le mani addosso dovrebbe essere squalificato”

Alla fine il Grande Fratello Vip è stato vinto da Paola Di Benedetto, ma Antonella Elia e Valeria Marini restano senz’altro due grandi protagoniste di questa edizione.