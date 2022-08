GF Vip, Sonia Bruganelli non prende affatto bene le dichiarazioni di Adriana Volpe, come reagisce sui social

Sonia Bruganelli risponde indirettamente alle dichiarazioni di Adriana Volpe, esclusa dal GF Vip di quest'anno

Ormai è risaputo che, nella nuova edizione del GF Vip, nel ruolo di opinioniste ci saranno Sonia Bruganelli e Orietta Berti: quest’ultima è subentrata al posto di Adriana Volpe, rimasta esclusa per questa volta.

LEGGI ANCHE : — GF Vip, Adriana Volpe svela il retroscena che l’ha spiazzata: cosa le ha proposto Signorini

Adriana ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla sua esclusione dal programma, raccontato alcuni retroscena ed inevitabilmente ha fatto anche il nome della sua collega, Sonia Bruganelli, con cui si è scontrata più volte nel corso della scorsa edizione del GF Vip.

Sonia, dal canto suo, non ha lasciato cadere nel vuoto le dichiarazioni di Adriana, rispondendo a modo suo, attraverso Instagram. Non è infatti passata inosservata la story in cui condivide l’articolo dell’intervista di Adriana con una musica in sottofondo piuttosto eloquente: “Envidioso” di Capo Plaza.

Sonia Bruganelli ha continuato a ironizzare sulla vicenda, condividendo ancora l’articolo di The Pipol nelle stories, magazine diretto dal suo amico Gabriele Parpiglia. Infine, sul suo profilo è comparso un nuovo post con un proverbio cinese: “Chi incolpa sempre gli altri ha una lunga strada da fare, chi incolta sempre se stesso è a metà strada, chi non incolpa nessuno è già arrivato”.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset