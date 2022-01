GF Vip, Soleil e il triangolo amoroso con Alex e Delia: ‘lo scopriremo domani’. Cosa potrebbe succedere con l’ingresso di Delia in casa

Delia sta per entrare nella casa del Grande Fratello vip, quale sarà la reazione di Soleil? Spuntano alcuni indizi

Questa sera è in arrivo un nuovo appuntamento di il “Grande fratello vip” dove non mancheranno sorprese per i telespettatori e i concorrenti. In particolare si verificherà un evento che potrebbe cambiare le carte in tavola per una dei vipponi. Delia, la moglie di Alex Belli, sta per entrare: cosa succederà con Soleil?

Nell’attesa di scoprire quale sarà la reazione dell’influencer, sul web sono in tanti a dire la propria al riguardo. Intanto anche all’interno della casa le battute sul trio amoroso non mancano.

Manca sempre meno all’entrata di Delia nella casa più spiata d’Italia e il pubblico non vede l’ora di scoprire cosa succederà una volta dentro. Sono in tanti ad aver pensato che l’uscita di Alex Belli sia stata solo una mossa per scaturire la curiosità dei fan e aumentare l’audience con l’arrivo di sua moglie.

Il triangolo amoroso è di nuovo in pole position: Soleil sarà pronta ad accogliere la sua rivale? Su Twitter gli utenti non possono fare a meno di commentare l’evento. Spunta un video che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Si tratta di un filmato pubblicato dagli autori del Gf vip dove Soleil, Sophie e Jessica parlano del fattaccio. Sophie chiede a Soleil: “Tu ce la faresti a fare una troppia?” e l’amica risponde: “Se mi piace anche la donna sì”, subentra Jessica che riferendosi all’influencer esclama: “Lo scopriremo domani allora”.

Tra i commenti qualcuno ha scritto: “Ho volato”.

Poi ancora: “Amo la spontaneità di Jessica qui. E la faccia di Soleil”.

Non ci resta che seguire la puntata dove Alfonso Signorini renderà tutto più accattivante e non perderà occasione di stuzzicare Soleil. Siete pronti?

FOTO: per gentile concessione dell’Ufficio stampa Mediaset