GF Vip, Soleil rovina il momento a tavola tra Manuel e Lulù? Il gesto ‘maleducato’ mentre mangiano

Cosa ha combinato Soleil mentre Lulù e Manuel erano a tavola a mangiare? Il gesto ha mandato su tutte le furie il pubblico

E’ in arrivo una nuova puntata del “Grande Fratello vip” e sono tante le sorprese e i colpi di scena previsti per questa sera. Tra tutti, il pubblico non vede l’ora di scoprire quale sarà la scelta definitiva di Manuel Bortuzzo: uscirà o no dalla casa più spiata d’Italia? Nell’attesa continua la sua storia d’amore con Lulù, ma un gesto da parte di Soleil rovina un momento tra i due innamorati.

L’influencer sembra si stia facendo terra bruciata sia con i suoi compagni di viaggio che con i telespettatori che seguono il reality anche durante il day time.

LEGGI ANCHE : — GF Vip, Delia malata in casa: ha fatto il tampone? Cosa sta succedendo in queste ore nella casa

Soleil, cosa ha combinato durante il pranzo

A far scatenare la rabbia dei telespettatori è stato il gesto maleducato di Soleil durante il pranzo di Manuel e Lulù. Infatti, mentre i due erano intenti a mangiare in piena tranquillità e isolati da tutti, l’influencer si è avvicinata a loro e ha messo i piedi sopra al tavolo.

Quella azione non è passata inosservata e su Twitter molti fan del reality non hanno perso occasione di commentare e pubblicare foto come testimonianza di quanto accaduto.

Tra i post che hanno fatto il giro del web si legge: “E niente a questa l’educazione non l’hanno insegnata, un maiale nella stalla ha più senso civico e dignità di te , ci sono Lulù e Manu che stanno mangiando a fianco e questa cosa fa ? calci nel culo come non ci fosse un domani“.

Qualcun altro ha aggiunto: “Questi sono i piedi di Solercia e sono neri …vorrei ricordare che prima mentre Lulù e Manuel stavano mangiando ha messo i piedi sul tavolo ed erano così : ZOZZI“.

Poi ancora: “Chissà come vive a casa sua questa. Povere domestiche”.

E voi cosa ne pensate? Cosa avreste fatto al posto di Manuel e Lulù?

FOTO: per gentile concessione dell’Ufficio stampa Mediaset