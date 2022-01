GF Vip, Soleil in lacrime: il gesto di Sophie e la dedica bella alla sua amica

Soleil e Sole sono diventate amiche? Spunta un video che non lascia nessun dubbio

E’ in arrivo una nuova puntata del “Grande Fratello Vip” e le sorprese non mancheranno. Soleil Sorge sarà una delle protagoniste di questa serata dal momento che oltre alla storia con Alex Belli e Delia Duran, è una dei concorrenti al televoto per accedere direttamente alla finale.

Nell’attesa di questa sera, sui social sta girando in queste ore un video che ha lasciato senza parole il pubblico appassionato del reality.

Soleil è amica di Sophie? Il gesto tra le due mette a tacere tutti

Nonostante i continui litigi, frecciatine e attacchi di gelosia, sembra che tra Soleil e Sophie le cose abbiano preso una piega diversa. Le due gieffine appaiono in più momenti della giornata insieme e sempre pronte a sostenersi.

Che sia in camera o in giardino, la nuova coppia non perde occasione di farsi riprendere ed i fan non hanno potuto fare a meno di notare un gesto che ha spiazzato tutti. Da qualche ora gira sui social un video in cui le due sono state riprese mentre fumavano e ascoltavano la canzone di Jovanotti “A te“.

Soleil piange, Sorge si avvicina alla sua amica per consolarla e le canta la canzone. Poi la prende per mano e le ruba un sorriso. Sembra quasi una scena di un film, ma cosa ne pensano i telespettatori?

Su Twitter sono tanti i commenti riguardanti il video, tra questi si legge:

“PER PIACERE”

C’è chi invece è contento di questa nuova amicizia e scrive

“Grazie Sorge per far sorridere Soleil”

E poi ancora: “Scusatemi ma sono debole. Soleil e Sophie, che si tengono per mano mentre ascoltano “A te” di Jovanotti è la scena più bella che abbia mai visto in questo“.

A quanto pare Soleil e Sorge sembrano avvicinarsi sempre di più, sarà vera amicizia o solo strategia?

FOTO: @KIKAPRESS