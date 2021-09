GF Vip, non si può più farlo in casa: Tommaso Eletti sgridato dalla produzione. La nuova strana regola sugli occhiali

sui social gli spettatori si stanno interrogando sul regolamento e sulle novità della Casa più spiata d'Italia.

Il GF Vip è cominciato da una settimana e i concorrenti stanno entrando in confidenza giorno dopo giorno. Ma sui social gli spettatori si stanno interrogando sul regolamento e sulle novità della Casa più spiata d’Italia.

Dalle ultime vicende sembra infatti che in Casa non sia più consentito indossare gli occhiali da sole.

Il dubbio è sorto dopo che Tommaso Eletti è stato più volte ripreso ad alta voce dalla produzione del programma. Al momento non è chiaro se sia in vigore una nuova regola e per quale motivo.

Negli anni scorsi siamo stati abituati a vedere spesso alcuni dei vip indossare occhiali con lenti scure all’interno della Casa, soprattutto per proteggersi dalle luci artificiali molto forti durante le prime ore del mattino.