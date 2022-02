GF VIP, Nathaly e Antonio sono molto vicini: cosa dichiara Barù su questo rapporto molto intimo

Nella casa del Grande Fratello vip sta nascendo un nuovo amore? Nel mirino Nathaly e Antonio: la dichiarazione di Barù al riguardo

Il “Grande fratello vip” sta tornando con il consueto appuntamento del lunedì sera e anche per questa puntata sono previsti sorprese e colpi di scena per i concorrenti e i telespettatori. Nell’attesa di scoprire cosa succederà, all’interno della casa sembra che due gieffini stiano sempre più vicini e Barù non ha perso occasione di dire la sua al riguardo.

Stiamo parlando di Nathaly e Antonio, ecco cosa è accaduto tra loro nelle ultime ore. Il loro flirt potrebbe superare anche la tresca tra Alex Belli, Soleil e Delia.

Barù su Nathaly e Antonio: le sue parole fanno riflettere

A due settimane circa dalla finale, l’atmosfera in casa si fa sempre più interessante. C’è chi sta portando avanti la propria strategia e chi, invece, si sta vivendo gli ultimi giorni in modo spensierato e senza filtri.

Tra questi c’è Barù che con il suo modo di fare ha conquistato la fiducia del pubblico. Onesto, leale e sempre pronto a dire la sua, non si tira indietro. Nelle ultime ore ha commentato un evento che si è verificato all’interno della casa più spiata d’Italia.

Nathaly e Antonio avrebbero trascorso un momento molto intimo che non è passato inosservato. A tal proposito Barù ha ipotizzato una love story e commentando la vicenda insieme a Soleil e Delia ha affermato:

“Se Antonio fa il film vince la finale, vince il Grande fratello vip 6”.

Delia ha risposto: “No non vedo niente credimi”.

Soleil ha aggiunto: “Si sono limonati ieri”.

Poi Barù ha concluso il discorso ironizzando: “Comunque se lo fanno vincono, è molto di più di te, Alex e sta rompi ca**o”

Il flirt a quanto pare c’è stato, ma qual è l’obiettivo? Alfonso Signorini non perderà occasione di affrontare l’argomento in diretta nel corso della puntata. E voi cosa ne pensate: ha ragione Barù?

