GF VIP, Miriana sa già cosa accadrà stasera? La sua previsione negativa sulla puntata

La previsione di Miriana Trevisan ha spiazzato il web, sta parlando seriamente?

Stiamo per assistere ad una nuova puntata del “Grande fratello vip” che andrà in onda questa sera su Canale 5. La finale è sempre più vicina e in tanti si chiedono chi sarà il vincitore del reality. Intanto Miriana finisce al centro del mirino dopo aver fatto una confessione ad una sua compagna.

Il pubblico non è riuscito a trattenersi e sui social il suo commento ha scatenato un lunga polemica. Cosa è successo?

GF VIP, la previsione di Miriana

Durante una conversazione di qualche tempo fa con l’ex gieffina Nathaly Caldonazzo, Miriana Trevisan avrebbe dichiarato: “Riesco a vedere se qualcuno ha un problema fisico”. La sua compagna allora curiosa avrebbe chiesto: “Anche se ha un tumore?”. A questa domanda, l’ex showgirl di “Non è la Rai” avrebbe fatto intendere di sì.

La conversazione ha scaturito una polemica sul web, in particolare su Twitter dove non sono mancati commenti da parte dei fan come

“Fuori ti vogliamo fuori”

Cosa succederà questa sera?

La Trevisan inoltre ha previsto la sua uscita dal reality questa sera. Davide, in nomination, pensa invece che toccherà a lui a dover lasciare la casa più spiata d’Italia. Il web però sembra pensare ad altro e qualcuno su Twitter ha commentato:

“Ma unni va, ma che ti senti…era un falco fasullo allora? Speriamo che questa tua sensazione sia falsa, perché non può andare così”.

Anche Giucas sembra pensarla come i telespettatori tanto che nel corso della conversazione con Davide ha dichiarato:

“Come ci saluti stasera? Ma che stai dicendo…per logica di cose non può uscire un uomo”.

Non ci resta che attendere per scoprire chi sarà il prossimo finalista e chi invece dovrà abbandonare definitivamente il reality. Intanto, non mancheranno sorprese e colpi di scena a scaturire ancora più curiosità tra i telespettatori e fan del programma. Cosa ha in serbo per loro Alfonso Signorini?

FOTO: per gentile concessione dell’Ufficio stampa di Endemol Shine Italy