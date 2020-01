Gf Vip, famosa conduttrice tv scartata ai provini da Alfonso Signorini: chi è e perchè non è entrata

Un altro volto storico della Rai sarebbe potuto entrare a fare "compagnia" alla Volpe e Cocuzza: non è andata così e la conduttrice è stata scartata. Ecco di chi si tratta

Il cast fisso del Grande Fratello Vip è già chiuso nella spiatissima casa di Cinecittà da qualche settimana: ma come tutti i fan del programma sanno, è abitudine degli autori inserire in corsa altri personaggi che arrivino a smuovere le acque e “rinfrescare” le dinamiche.

E’ accaduto gli anni scorsi con Corinne Clery, Raffaello Tonon, Maria Monsè ed altri nomi che regalarono al pubblico gioie trash a non finire: quest’anno a chi toccherà?

Gf Vip Maria Teresa Ruta scartata ai provini?

Quest’anno a quanto pare in ballottaggio fra i vip destinati ad entrare in corsa nella casa del Gf Vip c’è stata anche Maria Teresa Ruta: storica conduttrice Rai (come la Volpe e Cocuzza), già protagonista del reality Pechino Express che vinse insieme all’amica Patrizia Rossetti, secondo voci di corridoio avrebbe voluto moltissimo far parte del cast, ma sarebbe stata scartata ai provini proprio da Alfonso Signorini.

L’indiscrezione è targata Alberto Dandolo ed appare su Oggi: e pensare che anche Patrizia Rossetti si era resa disponibile all’ingresso nella Casa, parlandone pubblicamente in un’intervista su “Nuovo”.

Insomma nella casa del Gf si sarebbe potuta riformare la coppia Rossetti-Ruta, ma a quanto pare questa ipotesi è sfumata: resta quindi il dubbio su chi entrerà in corsa nella casa di Cinecittà, anche se di certo gli autori vorranno puntare su caratteri forti in grado di smuovere le acque.

Un’altra vip lancia un appello per tornare al Gf

E dalle pagine di Libero Quotidiano scopriamo che c’è anche un’altra vip che vorrebbe entrare nella Casa del Gf: nel suo caso si tratterebbe di un ritorno, visto che ha già partecipato due anni fa.

Parliamo di Carmen Di Pietro, che ha lanciato il suo appello a RTL102.5 Viaradio: Carmen ha chiesto di poter rientrare nella Casa ma per ora il suo appello è rimasto inascoltato. Chissà se proprio lei, che ha fatto parte di una delle edizioni più amate del Gf, potrà far parte dei nuovi ingressi di metà percorso?