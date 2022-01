GF Vip, Lulù attacca Soleil: cosa dichiara sull’amicizia con Sophie. Svelerà tutto in puntata?

Al Grande Fratello vip i colpi di scena non finiscono mai, Lulù inizia ad essere gelosa di Sophie? Cosa sta succedendo in queste ore in casa

E’ in arrivo una nuova puntata del “Grande fratello vip” e anche questa sera le sorprese non mancheranno per i gieffini all’interno della casa più spiata d’Italia. Dopo l’uscita di Manuel Bortuzzo, Lulù sembra dedicare più tempo alle proprie amiche ma c’è qualcosa che non le torna.

In uno di questi giorni è volato nel cielo di Cinecittà un aereo con una scritta che l’ha lasciata a bocca aperta. L’amicizia tra lei e Sophie sta svanendo?

GF Vip, Lulù contro Soleil: è gelosa di Sophie?

Lulù fin dall’inizio si è mostrata estroversa, pronta a fare amicizia e a relazionarsi con gli altri compagni. Ha stretto relazioni con la maggior parte dei gieffini, oltre ad essersi innamorata di Manuel Bortuzzo che ha lasciato la casa la scorsa puntata.

L’insicurezza però sembra essere il suo punto debole e così alla vista di un aereo con scritto: “La bellezza dei rapporti reali Solphie”, ha perso le staffe.

“Sophie non passa il tempo con Soleil, mai, giusto se si incontrano in veranda a fumare, quando bevono del Santero il sabato. Io sono sicura dell’amicizia con Sophie che ho creato, che è vera, quindi non mi interessa, non voglio neanche parlarne” Ha affermato Lulù in una conversazione con la sorella Jessica e Miriana Trevisan.

Anche Jessica ha detto la sua spiegando: “Io credo che stiano cercando di scatenare in me una gelosia, prima Sole e Barù e adesso Sole e Sophie”.

Il dialogo tra Jessica, Lulù e Miriana ha scatenato i fan che non hanno perso occasione di commentare la situazione sui social.

“Ma Lulù perché ne parli? Ma perché fai così per un aereo mandato da noi fan, non è contro voi ma per loro”

“Jessica si è montata la testa. Ora gli aerei per Soleil (sia quello con Sophie sia quello con Barù) sono stati mandati per far scatenare la sua gelosia”

Alfonso Signorini non perderà occasione di scatenare gli animi delle sorelle etiopi durante la diretta, non ci resta che attendere la puntata per avere aggiornamenti.

FOTO: @KIKAPRESS