GF VIP, la lettera di Miriana a Soleil: cosa c’era scritto? Ecco cosa conteneva quel foglietto

Miriana Trevisan ha lasciato una lettera a Soleil, ecco cosa è successo nel bagno del Gf vip...su Twitter la reazione dei fan

E’ in arrivo una nuova puntata del Gf Vip, il reality più seguito dal pubblico italiano che, visto il successo, farà compagnia ai telespettatori fino a marzo 2022.

Le sorprese nella casa più spiata d’Italia non finiscono mai ed ora che i concorrenti si conoscono ancora di più, non fanno altro che far emergere i lati più nascosti. Miriana e Soleil tornano ad essere le protagoniste del programma, tra loro c’è attrito a causa di Biagio.

Gf vip, la lettera di Miriana a Soleil

In uno dei filmati mandati in onda durante il day time del Gf vip, i telespettatori hanno potuto notare il momento in cui Miriana ha passato la lettera a Soleil, mentre erano insieme in bagno a truccarsi.

“L’ho scritta la mattina che è andato via Alex, in realtà stavo pensando a voi”. Ha affermato la Trevisan e alla domanda di un’altra concorrente su cosa fosse il foglio, l’ex showgirl di Non è la Rai ha risposto: “Una poesia”.

Soleil sembra essere rimasta molto sorpresa da quella lettera, tanto da non proferire parola. L’ha letta attentamente, dirà qualcosa al riguardo durante la puntata?

Il parere dei fan

In queste ultime ore sono tanti i fan che non hanno perso occasione di commentare il gesto di Miriana Trevisan nei confronti di Soleil: perché ha tirato fuori la lettera proprio adesso?

Tra i commenti su Twitter, quelli che sono saltati più all’occhio sono:

“MIRIANA HA SCRITTO UNA POESIA E NON PER SOLEIL, L’ha già fatta vedere a tutti NON È UNA LETTERA E NO TRANQUILLI CHE NON STA LECCANDO IL C**O“.

Qualcun altro chiede: “Qualcuno sa cosa conteneva la lettera che Miriana ha scritto a Soleil?”.

Altri curiosi si domandano: “Ma perché Miriana ha scritto una lettera a Soleil?”, tra le risposte si legge: “Perché stasera lei passa per buona e Soleil per cattiva”.

E voi cosa ne pensate? Qual è il fine di Miriana? Soleil cadrà nel tranello della compagna? Non ci resta che seguire la diretta per scoprire nuovi dettagli. Stay tuned.