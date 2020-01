GF Vip, Fernanda Lessa accusata di omofobia: brutto termine usato nella notte

Dopo la puntata dedicata all'espulsione di Salvo Veneziano e alla stigmatizzazione di quanto aveva detto su Elisa Panici, un nuovo caso di incontinenza verbale è scoppiato nella notte: protagonista Fernanda Lessa

Si è discusso molto (forse anche troppo) dell’eliminazione di Salvo Veneziano dalla casa del Grande Fratello Vip per frasi sessiste: l’episodio, giustamente stigmatizzato, ha tenuto banco per buona parte della trasmissione coinvolgendo anche gli altri inquilini che hanno assistito alle esternazioni di Salvo (gli altri Highlanders Patrick, Sergio e Pasquale). Salvo ha chiesto scusa e il Gf ha proposto agli inquilini coinvolti un incontro con donne vittime di violenza, per ascoltare le loro storie.

Gf Vip Fernanda Lessa usa un termine omofobo

Al termine di una serata così “pesante”, Fernanda Lessa ha dato il via ad un’altra polemica per incontinenza verbale: a quanto pare nella notte avrebbe usato un termine poco carino per indicare gli omosessuali, circostanza ovviamente non sfuggita agli spettatori sul web.

Parlando di una spiaggia in Brasile, che lei stessa frequenta, Fernanda ha detto che è “piena di f***i”: subito la showgirl si è resa conto di aver usato un termine poco appropriato e se ne è spaventata, visto il trattamento ricevuto da Salvo e gli altri. Non è tra l’altro la prima volta che Fernanda fa arrabbiare la comunità LGBT: in questi pochi giorni di permanenza aveva già parlato di Licia Nunez etichettandola “quella lesbica”.

Ora sul web si chiede coerenza e quindi un provvedimento disciplinare anche per la Lessa.

Gf Vip, verranno presi provvedimenti?

Salvo aveva decisamente esagerato, utilizzando termini oltre che volgari anche insensatamente violenti, e quindi il provvedimento nei suoi confronti è stato equilibrato (forse un po’ meno il lungo processo agli altri Highlander): pensare però che si debba punire ogni frase poco corretta è un’altra cosa ed anche sul web in molti la pensano così.

Ahahah ma vi rendete conto quanto è diventato ridicolo tutto ciò? Parlava con della spiaggia in Brasile dove va e lei stessa dopo aver detto quella parola ha rettificato dicendo che ora pensa la elimineranno visto il processo mediatico per tutto #GFvip — Catia🎈 (@catiuz92) January 16, 2020

D’altronde già una frase “poco felice” di Fabio Testi, che nella prima puntata aveva affermato di essere stato eliminato dalle donne della casa per paura di essere violentate, è stata “graziata”: vedremo che direzione deciderà di prendere Alfonso Signorini in questo caso.