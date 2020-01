E’ iniziato il Grande Fratello Vip e subito partono le polemiche sulle esternazioni dei concorrenti: come ormai abbiamo imparato in quattro edizioni, i vip faticano molto di più dei “nip” a rendersi conto che in casa non possono dire proprio tutto quello che vogliono.

E così tra le vicende di Bettarini e Clemente Russo fino a Predolin (espulso per bestemmmia) passando per le varie gaffe di Eleonora Giorgi (solo per ricordarne una), pensavamo di aver visto proprio tutto. Ci sbagliavamo: non conoscevamo ancora la “verve” di Fabio Testi, 78 anni, che nelle vesti di concorrente di reality ha già dato spettacolo, soprattutto all’estero.

LEGGI ANCHE: — Famoso cantante ha rifiutato il GF Vip per il ‘cachet ridicolo’: ecco quanto gli volevano dare per la sua partecipazione

Gf Vip, Fabio Testi espulso per frase sessista?

L’attore si è lasciato andare ad un frase quantomeno di cattivo gusto in conclusione di puntata, dopo essere stato eliminato dai compagni di viaggio ed essere arrivato nel tugurio insieme agli Higlander Patrick, Salvo Veneziano, Sergio Volpini e Pasquale LaRicchia.

In diretta, mentre scorrevano i titoli di coda, Sergio si è chiesto: “Ma perché l’hanno buttato fuori? Questo mi domando”, riferendosi proprio a Fabio Testi, che ha risposto ridendo: “Perché avevano paura di essere violentate!”

PRIMA SQUALIFICA? Testi che sputtana in 3 secondi tutte le lotte contro la violenza sulle donne #GFvip pic.twitter.com/CT1vlsRvDk — 𝗩𝗜𝗣𝗘𝗥𝗜𝗦𝗦𝗜𝗠𝗔 trαsh (@Viperissima_) January 9, 2020

La frase, detta con ancora il collegamento aperto in studio, è sfuggita ad Alfonso Signorini, che probabilmente non l’ha proprio sentita, ma non è passata inosservata sul web, dove è stata subito e giustamente stigmatizzata.

Alfonso Signorini, che ha partecipato alle altre edizioni del Gf Vip nelle vesti di opinionista, è sempre stato molto attento e sensibile sul tema della violenza sulle donne, dell’omofobia e del bullismo: tutti si aspettano quindi da parte sua una forte presa di posizione.

Gf Vip, quali provvedimenti verranno presi?

Ovviamente è troppo presto per immaginare qualunque tipo di provvedimento da parte del Grande Fratello: si potrebbe trattare di un’espulsione come di una semplice ammonizione, l’importante è che la cosa non passi inosservata perchè il tema dello stupro è oggettivamente troppo grave per essere tirato in ballo in modo tanto superificiale.