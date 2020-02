Gf Vip, spunta la lista degli eliminati delle prossime puntate

Sul web fa discutere uno strano elenco dei concorrenti del GF Vip che sembra programmare gli eliminati puntata per puntata. Che succede?

Non c’è pace per il Grande Fratello Vip. Sui social gli utenti commentano tutto ciò che accade nella casa più spiata d’Italia, sentono presunte bestemmie, tifano per i loro concorrenti preferiti e spesso si indignano per presunte anomalie nell’andamento del gioco. Ora su Twitter è spuntata una lista degli eliminati del GF Vip puntata per puntata: tutto pilotato, afferma qualcuno. Ma sarà davvero così?

LEGGI ANCHE: — Bestemmia durante la puntata del GF Vip ed ora è a rischio squalifica: chi è il concorrente che potrebbe uscire

GF Vip, la lista degli eliminati

A primo impatto, sembrerebbe proprio un elenco delle uscite dei concorrenti del reality di Canale 5 già programmate. Accanto a ogni nome c’è il giorno di ingresso della casa e, per quelli già fuori, il giorno dell’uscita, con tanto di segno colorato a secondo della motivazione per la quale sono usciti. Il tratto arancione, ad esempio, indica la squalifica, come accaduto per Salvo, mentre il rosa l’eliminazione attraverso televoto e il lilla il ritiro, come nel caso Carlotta e Barbara.

La lista degli eliminati del GF Vip, letta dal basso verso l’alto indica esattamente l’ordine di abbandono del gioco dei concorrenti: Salvo, Elisa, Sergio, Pasquale, Ivan, Rita, Carlotta, Michele.

In cima a tutti, svetta Adriana, data quindi come vincitrice del programma. Qualcuno, sui social, ha condiviso questa tabella, gridando al complotto: le eliminazioni sono pilotate e tutto è già deciso?

La spiegazione

In realtà, la spiegazione sembra essere molto più semplice di quanto appaia. La lista in questione andrebbe suddivisa in due parti: quella inferiore è relativa agli eliminati del GF Vip, quella superiore indica i concorrenti ancora in gara ed elencati in ordine alfabetico.

Tra l’altro, lo screenshot mostra l’elenco non ancora aggiornato rispetto all’andamento della puntata di lunedì, perché Barbara Alberti, ritiratasi nella puntata di lunedì, viene data ancora in gioco.

Il mistero sembra risolto. Ma la spiegazione sembra non convincere tutti e in molti si chiedono: “Ma questo GF Vip è tutta una presa per il c**o?”.