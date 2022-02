GF VIP, Delia piange dopo la sfuriata di Katia: cosa è successo stanotte

Al Gf vip gli animi si accendono sempre di più, Delia è di nuovo al centro del mirino. Questa notte è successo l'impensabile

Dopo la pausa, il “Grande fratello vip” sta per tornare con una nuova e imperdibile puntata. Anche questa sera al centro del mirino ci sarà il triangolo amoroso formato da Delia, Alex Belli e Soleil Sorge. L’attore di Centovetrine ha rilasciato un’intervista a Verissimo dove ha riferito alcuni indizi che hanno scaturito la curiosità dei telespettatori.

Intanto, all’interno della casa più spiata d’Italia, Delia ha dovuto affrontare una discussione con la compagna Katia Ricciarelli.

Delia e Katia, cosa è successo stanotte?

Katia Ricciarelli non riesce più a mandare giù la moglie di Alex Belli, arrivata nella casa qualche settimana fa. Lo ha ribadito più volte anche in diretta, sottolineando il fatto che per lei la storia d’amore sia solo una sceneggiata.

Nelle ultime ore sembra ci sia stata una discussione tra le due che ha già fatto il giro del web. Su Twitter sono tanti gli utenti che hanno commentato quanto accaduto e qualcuno ha preso le difese di Delia.

“In quella casa hanno disegnato tutti, anche il protetto di Katia panettiere fino a 2 giorni fa. Fa un disegno Delia e la trattano come se avesse ammazzato qualcuno… Io boh“. Ha scritto qualcuno.

Poi ancora: “Delia sta in camera a piangere per la piazzata di Katia. Non ha voluto nemmeno cenare. Manila con la vecchia la sta affossando. Ma vuoi vedere che Soleil aveva ragione su di Manila? Prima fa l’amica, poi ti sparla dietro. Che merda!”

Qualcun altro ha aggiunto: “Katia: Delia è in camera che piange Manila: e sti cazzi Delusissima, la stampa anche rivalutando ultimamente davvero ora spero che non la premierete portandola in finale”.

Cosa succederà nel corso della serata? Alfonso Signorini senza dubbio riprenderà il filmato così da iniziare un dibattito al riguardo. Il pubblico vuole la verità, così come gli altri concorrenti della casa che sono sempre più convinti del teatrino tra Delia e Alex Belli.

FOTO: gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy