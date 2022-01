GF Vip, Delia: ‘lo posso dire senza pudore’. La confessione piccantissima a Soleil nel cuore della notte

Dopo la puntata del GF Vip, arriva la rivelazione di Delia a Soleil: il pubblico stenta a crederci

Ieri è andata in onda un’altra puntata del “Grande Fratello Vip” che ha visto ancora una volta i protagonisti della serata Delia, Soleil e Alex Britti. Il trio non è passato di certo inosservato, in particolare l’attore di Centovetrine che è stato costretto ad abbandonare lo studio dopo essere stato ripreso più volte dal conduttore Alfonso Signorini.

Dopo l’appuntamento e le varie dichiarazioni che sono state fatte nel corso della puntata, Soleil e Delia hanno avuto modo di confrontarsi e tra un discorso e l’altro sono uscite fuori delle rivelazioni che hanno lasciato il web senza parole.

Delia e la confessione sulla storia d’amore con Alex

E’ stata una puntata dove si è superato il limite per certi versi, il comportamento di Alex Belli non è stato appropriato e Alfonso Signorini ha perso le staffe. Inoltre le sue dichiarazioni sull’amore libero hanno lasciato il pubblico e i coinquilini perplessi e sono tanti i commenti che girano sui social al riguardo.

Intanto, dopo la serata, Delia ha rivelato un fatto a Soleil che ha stupito tutti. La gieffina ha affermato: “Siamo stati così liberi di giocare di fare quante cose volevamo, ci siamo anche divertiti per il giorno del suo compleanno l’ha fatto con una mia amica perché io sono fatta così… io amo anche le donne”

Delia ha voluto ribadire il fatto che lei ed Alex sono stati complici, contro tutto e tutti. E anche Soleil ha risposto: “Questo mi fa entrare in crisi personalmente perché è una cosa su cui io baso anche un rapporto e pensare che una persona poi possa mancare ad una relazione del genere, è preoccupante”.

E voi cosa ne pensate sul trio del Gf Vip? Da che parte state?

FOTO: per gentile concessione dell’Ufficio stampa di Endemol Shine Italy