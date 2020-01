GF Vip, il palo di Clizia a Ivan: lui ci prova ma lei reagisce cosí

L'ex tronista spagnolo tenta il tutto per tutto con Clizia Incorvaia, ma lei non gli lascia spiragli: ecco cosa sta succedendo nella Casa

Al Gf Vip Clizia e Ivan iniziano a smuovere i primi interessi amorosi: c’è chi pensa solo al fidanzato fuori dalla Casa (come Paola Di Benedetto) e chi invece ha direzionato il suo interesse verso una coinquilina in particolare.

Parliamo di Ivan, ex tronista di Uomini e donne, che questa settimana rischia anche l’eliminazione (è in nomination con Carlotta): da qualche tempo sembra sempre più interessato a Clizia Incorvaia, con la quale ha ballato, riso, scherzato e parlato per ore negli ultimi giorni.

Gf Vip Clizia e il due di picche a Ivan

Clizia però non sembra corrispondere le attenzioni di Ivan: parla con lui, lo sta a sentire, ma ogni tanto gli lancia qualche battutina che è un chiaro segnale di disinteresse.

C’è anche da dire che Ivan negli ultimi giorni ha messo il turbo, arrivando ad essere quasi insistente: sarà forse (dicono i più maligni) per paura dell’eliminazione?

LEGGI ANCHE: — Riccardo Scamarcio dopo quella scena gli inveisce contro: ‘Che ca..o’

In una delle ultime conversazioni con Clizia Ivan ha iniziato a proporre alla ragazza di visitare la Spagna, alle sue risposte vaghe ha insistito rilanciando con un fidanzato spagnolo e alla fine l’ex di Francesco Sarcina gli ha risposto candidamente: “Se mi piacerebbe avere un fidanzato spagnolo? Dovrei andare a vivere in Spagna tipo. Qua dove lo trovo?”

Il pubblico su Twitter ha ovviamente fatto grande ironia su questo clamoroso “palo” rimediato da Ivan (che va detto, non si è scoraggiato ed ha continuato a proporsi, affermando che gli uomini spagnoli sono favolosi e che lei può conoscerli ovunque, anche al Gf Vip).

Clizia Incorvaia più interessata a Paolo Ciavarro

Non era neanche la prima volta che Clizia faceva capire chiaramente a Ivan che non c’è trippa per gatti: già nei giorni precedenti si parlava di andare in Spagna tra Antonio Zequila ed Ivan e all’ennesimo invito del tronista Clizia aveva risposto dicendo “Vengo per affari miei!”

Insomma, anche se Ivan non si arrende sembra non essere proprio scoccata la scintilla fra i due: su Twitter invece molti fanno notare che la Incorvaia potrebbe essere attratta da Paolo Ciavarro, con il quale spesso parla e si confida.

Paola a Clizia: "Ma ti piace Ivan?" Clizia: "No, è un bel ragazzo ma non mi piace."

Licia a Clizia: "Ti piace Paolo?" Clizia non risponde. #GFVIP pic.twitter.com/eDcjiNs91o — Laura Basini (@BasiniLaurella) January 22, 2020

Se sono rose, come si dice, fioriranno sotto le telecamere del Gf Vip!