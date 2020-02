Adriana Volpe ha confessato al Gf un grande dolore, che si porta dentro da 10 anni: commozione anche sul web

Adriana Volpe ha disegnato lo schema della sua vita per il Grande Fratello Vip, come tanti altri concorrenti prima di lei: un modo per farsi conoscere meglio dal pubblico a casa e anche per rivivere le emozioni di una vita intera. Emozioni purtroppo non tutte positive: durante il suo racconto infatti Adriana ha rivelato un momento particolarmente doloroso del suo passato.

LEGGI ANCHE: — Magalli vedendola al GF Vip così fa un’importante dichiarazione: la sorpresa ad Adriana Volpe che potrebbe fare nelle prossime puntate del GF VIP

Grande Fratello Vip Adriana Volpe racconta il suo dolore

Nel 2010 Adriana ha perso un bambino: lo ha raccontato per la prima volta fra le lacrime al Gf Vip. Un dolore enorme, seguito poi dopo qualche mese da una bella notizia: a dicembre dello stesso anno infatti la showgirl è poi rimasta incinta di sua figlia Gisele.

credo che non ci siamo soffermati abbastanza sulla forza, la bellezza, la semplicità e la dolcezza di adriana volpe. e soprattutto non ci siamo soffermati sulla delicatezza con cui ha raccontato il suo dolore.

❤️ #gfvip pic.twitter.com/C3plxFZSgG — ᴀʟɪᴄᴇ (@universoalice) February 27, 2020

Sul web le reazioni dei telespettatori sono state di intensa commozione:

Oddio, non sapevo che Adriana avesse perso un bambino 💔

Che pugno allo stomaco questo racconto#GFVIP — Iperborea2 (@Iperborea2) February 27, 2020

E molti altri commenti su questo tenore sono seguiti: Adriana non aveva mai raccontato questo doloroso episodio, anche se in qualche modo aveva parlato delle difficoltà legate alla sua gravidanza.

Adriana Volpe in rotta con la Rai

Dopo tanti anni di conduzione de “I fatti vostri”, dopo una lite in diretta con il co-conduttore Giancarlo Magalli, Adriana Volpe non ha più lavorato in Rai e con l’occasione del Grande Fratello Vip si è tolta qualche sassolino dalla scarpa.

Ha infatti spiegato che la Rai, negli anni in cui lei è rimasta incinta, includeva ancora nei contratti dei suoi dipendenti una clausola che permetteva di licenziare una donna in gravidanza senza ulteriori motivazioni (clausola che è stata poi eliminata).

In molti si aspettavano (e desideravano, soprattutto) un confronto faccia a faccia fra Adriana Volpe e Magalli nella casa del Gf: questo probabilmente non succederà mai, ma Giancarlo ha dichiarato a Simona Ventura di essere pronto a fare pace con la collega. Intanto per Adriana si vocifera di un nuovo contratto con Mediaset per la conduzione di Mattino Cinque Weekend, al fianco di un suo collega in questa edizione del Gf, altro volto noto Rai, Michele Cocuzza.