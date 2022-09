Gf Vip 7, ‘manco a li cani’: scoppia la prima lite nella casa. Ecco la causa dello scontro 

Al GF Vip arriva puntuale anche la prima discussione tra due vip, che però sembra frutto di un grande fraintendimento

Il GF Vip 7 è ufficialmente iniziato e nonostante sia cominciato da pochissimo, in casa è arrivata la prima discussione, frutto di un grande fraintendimento.

I diretti interessati sono Cristina Quaranta, volto della tv italiana, e Luca Salatino, ex corteggiatore e poi tronista di Uomini e Donne. Durante una conversazione sul cibo, i due sono arrivati a discutere a causa di un grande fraintendimento.

“Lei ha detto “ma che siamo cani” riferito al fatto di non voler conservare il cibo avanzato tutto mischiato e lui non ha capito e ha iniziato a dire “Non dirmi che vi tratto come dei cani”, lui vuole una clip in puntata a tutti i costi” ha scritto un altro utente.

”È l’ennesima volta che lo guardo e non mi capacito di come faccia tutto da solo, un personaggione” ha scritto un utente su Twitter.

Un utente sempre su Twitter ha riportato il botta e risposta tra i due: “Cristina Quaranta: “Ma che siamo cani?” Luca Salatino: “Ma che stai a di’? Io ci metto il cuore nelle cose”, Cristina Quaranta: “Ma non l’ho detto a te cane”.

“Per un attimo il preludio di questo video mi ha ricordato il “mi ha chiamato cane” gate, di Sossio e Teresanna” ha ironizzato un altro utente.

“‘Sta cosa dei cani mi sembra come quella delle scimmie della scorsa edizione contro Soleil… Salatino mi sa che sei un po’ nel torto” ha scritto un altro spettatore.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset