George Clooney, nella sua villa al Lago di Como c’è anche un ponte: ecco cosa collega

Avete mai sentito parlare di Villa Oleandra? E' la dimora di George Clooney al lago di Como: che meraviglia

George Clooney è un degli attori più amati e noti di Hollywood che con la sua bellezza e il suo talento ha conquistato la stima e l’affetto di milioni di fan che oggi non perdono occasione di seguirlo in ogni situazione.

Nel corso degli anni ha fatto molto parlare di lui, sia per vicende amorose che professionali, ma anche per episodi personali. Sapevate che ha una villa al Lago di Como che prende il nome di Oleandra? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

George Clooney, la villa al Lago di Como: tutti i dettagli della dimora

E’ stato un colpo di fulmine quello tra George Clooney e il lago di Como, in particolare la villa che ha comprato. Era il 2002 quando Oleandra fu acquistata dall’attore americano che perse la testa per così tanta bellezza. Stile liberty, è stata ristrutturata in alcune parti nel 1834 dalla famiglia Stoppani che ne era proprietaria. Più tardi, furono apportate altre modifiche come quella avvenuta nel 1868 quando la famiglia Antongini la acquistò.

Per l’attore di Hollywood è una seconda casa, la prima è in America, dove trascorrere momenti di relax e tranquillità e assaporare la bellezza italiana. Il Lago di Como si estende nei pressi della sua dimora che attraverso un ponte è collegata alla Villa Margherita, anche essa di proprietà del vip.

Oleandra è stata acquistata dall’attore per 10 milioni di euro, ma nel corso degli anni il diretto interessato ha ricevuto varie offerte a prezzi ancora più alti. Infatti, gli esperti ritengono che la dimora abbia un valore di circa 100 milioni di euro. Pensate che una villa vicino a quella del vip è stata venduta a 50 milioni di euro.

FOTO: KIKAPRESS