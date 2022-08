‘Ao ma che me stai a riprende’, gaffe durante Estate in diretta: è accaduto davanti alle telecamere Foto

Durante estate in diretta, una signora intervistata nel bel mezzo della sua giornata in spiaggia, ha esordito in modo inaspettato

Estate in diretta, con i suoi inviati sparsi per l’Italia, sta andando a caccia dei “furbetti dell’ombrellone”, si tratta di quelle persone che con astuzia si prenoterebbero il posto nelle spiagge libere, lasciando lettini e ombrelloni ben piantati di prima mattina. LEGGI ANCHE :– Gaffe incredibile a Estate in Diretta: la pubblicità parte a caso proprio quando… Durante l’ultima puntata trasmessa, l’inviata ha raggiunto alcune persone intente a riposarsi in spiaggia sotto all’ombrellone: “Buon pomeriggio, scusate se vi disturbiamo in questo momento di relax, voi sapete di qualcuno che qui lascia l’ombrellone di prima mattina e quando arrivate trovate già gli ombrelloni?”. La ragazza interpellata ha prontamente risposto: “sì spesso quando arriviamo ci sono già gli ombrelloni, proprio adesso se ti devo dire qualcuno per esempio quelle signore lì, chiudono l’ombrellone e impilano i salvagenti, vanno a fare pausa pranzo e poi quando tornano ritrovano il loro posto”. Incalzata da Gianluca Semprini, l’inviata Roberta è andata dalle signore indicate: “Aò, ma che me stai a riprende?!” ha esordito una delle signore interpellate, scatenando le risate in studio. “Nooo ma si figuri signora” ha ironizzato un utente su Twitter, “Ma che me stai a riprende? Sulla spiaggia di Ladispoli le signore si accusano tra di loro” ha twittato un altro utente. Foto: Kikapress