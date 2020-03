Francesco Totti scherza sulla convivenza "forzata" con moglie e figli in quarantena: ecco cosa ha raccontato a Diletta Leotta nel programma di interviste a distanza Dazn Calling

Francesco Totti è stato ospite nel nuovo format, Dazn Calling, con Diletta Leotta: le interviste agli atleti che sono a casa, per capire come passano il tempo in questo periodo di inaspettata quarantena.

L’ex Capitano della Roma è stato protagonista con la sua consueta simpatia, apprezzata dai telespettatori anche nella serie di Amazon Prime “Celebrity Hunted”, disponibile in questi giorni sulla piattaforma.

Francesco Totti quarantena, ecco cosa fa in casa con Ilary

Francesco Totti vive a Roma, in un grande appartamento in zona Eur, che divide con la moglie Ilary Blasi e i tre figli, Christian, Chanel ed Isabel. Una casa “affollata” ma sicuramente allegra: ecco cosa ha raccontato il Capitano alla Leotta.

“Lo schieramento di casa Totti in questo momento mi vede in difesa, come alla fine penso la maggior parte dei mariti italiani… stai a casa ma è come se fossi un ospite! Per quanto riguarda i bambini, Christian e Chanel ormai sono autonomi, l’unica che ci dà un po’ da fare è Isabel. Quando incontro Ilary durante la giornata, la saluto dicendole: “Buonasera signora, tutto bene? Le serve qualcosa?”

Conoscendo la verve di Ilary, verace e “tosta”, non stentiamo a crederlo!

Francesco Totti e le challenge su Instagram

“I miei ex compagni mi stanno mettendo troppo in mezzo con queste challenge, ma io su Instagram mi devo far aiutare da Cristian e Chanel”, ha confidato Francesco, che poi ha parlato dei ricordi a cui si sta aggrappando in questo periodo difficile.

“I momenti più belli ai quali mi aggrappo in questo periodo sono sicuramente la vittoria dello scudetto e la vittoria del Mondiale. Il traguardo del 2006 è stato entusiasmante perché arrivavo da un brutto infortunio, ma con la determinazione e con la voglia ho ottenuto ciò che mi ero prefissato”. Infine, Totti ha parlato del momento più duro della sua carriera, l’addio: “La paura più grande che ho affrontato è stata sicuramente quella di smettere di giocare. Ma sono riuscito a voltare pagina grazie alla famiglia, ai miei bambini”.