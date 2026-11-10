Alla Scuola di Agraria di Firenze la presentazione di Forestali ’79 di Giancarlo Passarella: un viaggio tra ricordi universitari, ecologia vissuta sul campo e amicizie nate a Scienze Forestali.

Forestali ’79, un libro di ricordi e di ecologia vissuta

Venerdì 13 novembre 2026, alle 15.00, l’Aula Magna della Scuola di Agraria di Firenze ospita la presentazione di Forestali ’79, volume che raccoglie memorie, aneddoti e fotografie degli anni universitari a Scienze Forestali. Il libro, pubblicato dalle fiorentine Edizioni Udom, racconta quattro anni intensi in cui l’ecologia non era solo teoria, ma esperienza diretta, contatto con la natura e impegno civile.

Giancarlo Passarella, una vita tra musica e Scienze Forestali

Autore del volume è Giancarlo Passarella, giornalista, discografico, conduttore radiofonico e televisivo, da decenni figura di riferimento per la musica underground e indipendente italiana.

Giancarlo Passarella all’Arboreto di Vallombrosa nel 2018 durante un incontro

Nato a Firenze nel 1959 da genitori lucani, ha mosso i primi passi nella comunicazione nel 1976 dai microfoni di Radio Sondrio, ma considera gli anni trascorsi a Scienze Forestali presso la Facoltà di Firenze tra i più emozionanti della sua vita.

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31 contributi, foto d’epoca e il legame con la Facoltà fiorentina

Nel libro trovano spazio 31 contributi in 140 pagine, arricchiti da fotografie storiche, appunti, inviti, la formazione della squadra di calcio del corso e le immagini delle gite organizzate in tutta Italia. Un patrimonio di ricordi che, come sottolinea Passarella, rischiava di restare chiuso nei cassetti di casa e che oggi diventa racconto collettivo per le nuove generazioni.

Da Scienze Forestali al DAGRI: una formazione tra aula e bosco

Il corso di laurea in Scienze Forestali è oggi confluito nel DAGRI, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali, che propone lezioni teoriche nelle sedi fiorentine delle Cascine e di Quaracchi. Accanto alle aule, restano centrali i momenti pratici sul campo, come quelli che un tempo si svolgevano a Vallombrosa facendo base al Paradisino, luogo simbolo per generazioni di forestali.

Foto: Ufficio Stampa