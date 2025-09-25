A Fucecchio prende il via l’edizione 2025 di Festivalto con una giornata speciale: il Cantilovers Bike Fest e il mercatino vintage I’Market

A Fucecchio prende il via l’edizione 2025 di Festivalto con una giornata speciale: il Cantilovers Bike Fest e il mercatino vintage I’Market, ospitati da La Limonaia Club all’interno del Parco Corsini.

Sabato 27 settembre, dalle 12 fino a tarda sera, gli spazi all’aperto del club si trasformeranno in un vivace punto di incontro per appassionati di biciclette d’epoca, moda e oggetti vintage, artigianato e cultura del riuso. Il tutto accompagnato da musica, buon cibo e un’atmosfera all’insegna della sostenibilità e della condivisione.

Festivalto 2025, il programma tutto retrò

La colonna sonora sarà curata da cinque dj, che si alterneranno in consolle per tutta la durata dell’evento, mentre grazie alla collaborazione con Sesamo sarà possibile fermarsi per pranzo o cena.

Il mercatino vintage I’Market sarà aperto dalle 12 alle 21, con tante proposte second hand e handmade da scoprire tra un drink e un panino, immersi nella cornice verde del parco.

Per gli amanti delle due ruote, i Cantilovers – gruppo di cicloamatori appassionati delle mountain bike anni ’80-’90 – proporranno un’uscita in bici collettiva, seguita da un momento di incontro al rientro, per raccontare e condividere la passione per queste bici iconiche.

Non solo shopping vintage, dunque, ma anche un’occasione per avvicinarsi ai temi del riuso, del riciclo e dell’economia circolare, passando una giornata piacevole tra musica, sport e convivialità.

«Quello del 27 settembre non è semplicemente un mercatino – sottolineano gli organizzatori – ma un laboratorio creativo dove la comunità si ritrova e la sostenibilità diventa parte integrante del quotidiano. Speriamo diventi un appuntamento fisso per la città: il vintage e il second hand non solo riducono l’impatto ambientale, ma favoriscono nuove connessioni e rafforzano i legami sociali».

L’appuntamento di sabato 27 settembre è solo l’inizio: Festivalto proseguirà infatti nel weekend del 17 e 18 ottobre con concerti e tavole rotonde, portando avanti il suo percorso tra memoria, musica, cittadinanza attiva ed ecologia.

Foto via ufficio stampa