Fedez leggermente ubriaco in diretta su Instagram si lascia andare a commenti piccanti sulla moglie, ma Chiara Ferragni non la prende bene...

In tempo di quarantena, la vita di Fedez e Chiara Ferragni è ancora più social. Dal lussuoso nido d’amore, la coppia condivide la loro quotidianità con i fan e non manca di regalare perle preziosissime di trash. Proprio nelle scorse ore, il rapper ha fatto una diretta su Instagram con il suo fraterno amico Luis Sal ma quel bicchiere di vino in più bevuto a cena lo ha reso un po’ brillo. Il risultato è stato una scena esilarante che ha coinvolto anche l’influencer, non proprio contenta dell’atteggiamento del marito. Ne è nato un battibecco che ha suscitato grande ilarità tra gli utenti.

Fedez ubriaco su Instagram e Chiara Ferragni si infuria

Fedez e Luis Sal sono stati insieme in diretta su Instagram, scambiandosi battute e facendo divertire i loro fan. Il rapper però era leggermente ubriaco così in alcuni momenti si è lasciato andare ad espressioni un po’ colorite, con chiari riferimenti di natura sessuale che hanno tirato in ballo anche la moglie, che ultimamente è particolarmente dedita alle faccende domestiche.

L’amico della coppia, infatti, ha suggerito che i due ritrovassero un po’ di intimità a letto, prima di andare a dormire, ma Chiara Ferragni, in diretta accanto a Fedez, non sembrava proprio felice dell’idea.

“Dai amore, non fare quella faccia. Dillo che sei contenta di questa cosa, dai” ha iniziato a esclamare il rapper. “No comment” la gelida replica di Chiara che poi si è allontanata.

Non gradendo di essere stato lasciato solo, Fedez ha richiamato la mogliettina accanto a lui ma lei non ne ha voluto sapere. “Cosa ottengo in cambio?” chiede lei fuori dall’inquadratura. “Il ca**o” risponde lui, scoppiando a ridere, con la faccia da monello.

I commenti dei fan

Insomma, Chiara Ferragni e Fedez hanno messo in scena un siparietto davvero spassoso, che ha suscitato grande ironia tra gli utenti che hanno assistito alla diretta.

“La Ferragni in diretta con Luis che si lamenta che non sc**a abbastanza e Fedez che le dà della falsa IO STO VOLANDO VI PREGO” osserva ad esempio qualcuno su Twitter.

“Fedez mezzo brillo in diretta per un’ora e mezza con Luis e Chiara è stata la cosa più bella e divertente che io abbia mai visto negli ultimi 10 giorni. Ad un certo punto avevo proprio le lacrime dal ridere” aggiunge un altro utente.

I commenti piccanti di Fedez però hanno un po’ infastidito la Ferragni, che poco dopo ha commentato: “Sono neraaaaaa”. I due però hanno ben presto fatto pace, anche se in un nuovo video pubblicato sulle IG Stories di lui, Chiara ammette: “Che figure di me**a!”.