Federico Fashion Style chiude il negozio ad Anzio? L’enorme equivoco: ecco la verità sul negozio

Federico Fashion Style sta per chiudere il negozio ad Anzio, ma c'è una novità al riguardo

Sta per tornare una nuova e imperdibile puntata di “Il salone delle meraviglie” di Federico Fashion Style composta da due episodi. Il pubblico non vede l’ora di scoprire cosa succederà nel prossimo appuntamento che andrà in onda questa sera, nell’attesa ecco il fatto che ha fatto preoccupare il web.

Federico Fashion Style, l’errore che ha scatenato le polemiche

Secondo quanto si legge sul web, l’hair stylist sta per chiudere il vecchio negozio ad Anzio. La notizia è già diventata virale, ma a quanto pare c’è un errore.

Il professionista aprirà un nuovo locale. Tutto verrà fatto vedere nel corso della puntata dove il pubblico potrà capire cosa è realmente successo.

Uscendo dal salone, la contessa Tatiana intercetta una telefonata tra Weyda con il fidanzato, in cui lei si dispiace del fatto che il salone sta per chiudere. La contessa però non sente l’ultima parte della telefonata, in cui Weyda esprime la sua contentezza per l’apertura della nuova sede. Questo episodio genera un enorme equivoco, perché Tatiana corre a commentare la notizia con Patty e la loro conversazione viene ascoltata da una lavorante, che a sua volta comunica alle altre questa parziale notizia. Federico, nel frattempo riceve la visita di Vittorina, una delle vallette di “Beauty Bus”, e a fine giornata dovrà anche dare spiegazioni al suo staff per chiarire l’increscioso equivoco generato dal “telefono senza fili”.

Gli ospiti della puntata

Tra gli ospiti troveremo anche l’influencer napoletana Nunzia Bottone che, dopo aver passato un periodo un po’ buio, sente il bisogno di rimettersi in tiro. Così chiede l’aiuto al nostro hair stylist. Per il professionista sarà una giornata impegnativa e non solo per lui. Anche per la collaboratrice Weyda ci sarà molto lavoro, la parrucchiera dovrà gestire una cliente particolarmente difficile. Federico arriverà in tempo per risolvere la situazione.

