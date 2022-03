Federico Fashion Style apre un nuovo negozio a Firenze: ecco i dettagli sull’apertura

Federico Fashion Style è pronto a stupire i fan con un nuovo negozio, scopriamo insieme tutti i dettagli

Federico Fashion Style sta tornando con un nuovo appuntamento su Real Time di “Il salone delle meraviglie” in onda ogni venerdì. Il programma sta riscontrando molto successo, non è un caso che i produttori hanno deciso di rilanciare un’altra edizione ricca di sorprese continue.

Un’altra novità riguarda la prossima apertura di un altro negozio dell’hair stylist a Firenze. Pensando già all’inaugurazione, scopriamo insieme alcuni dettagli che ha svelato il diretto interessato.

Federico Fashion Style, tutti i dettagli sul negozio fiorentino

Dopo Anzio, Roma, Napoli e Milano, il professionista dei capelli sta per arrivare anche in un’altra città, icona italiana. Dopo aver trovato un locale adatto, è riuscito finalmente ad iniziare i lavori nel suo nuovo negozio a Firenze e così la sua azienda continua ad estendersi, passo dopo passo.

Lo aveva accennato qualche mese fa in una delle sue storie, ma adesso il sogno è diventato realtà e tutto sembra pronto per la grande partenza.

Non sono ancora stati rivelati particolari sull’arredamento del negozio, Federico Fashion Style ha soltanto affermato attraverso un’Instagram Stories che

“Manca sempre meno all’apertura del mio salone a Firenze, presto si inizierà e domani molto probabilmente vi svelerò quale sarà la via”.

Anticipazioni della puntata del 18 marzo

L’hair stylist in “Il salone delle meraviglie” apre le porte dei suoi saloni di bellezza, lo storico di Anzio che presto cambierà location e il nuovo strepitoso negozio nella bellissima Napoli. Non mancano mai le sue clienti di fiducia, una schiera di veraci ed esigentissime frequentatrici, che da tempo attendevano l’arrivo di Federico nel capoluogo partenopeo, armato di tutta la sua creatività. Tra look strepitosi, nuvole di lacca, colorazioni ultra-contemporanee frutto di “tecniche” innovative e sempre più estrose, e le mille storie quotidiane che si intrecciano tra le varie postazioni, il Salone riserva sempre qualche sorpresa inaspettata! Siete pronti per i due nuovi episodi? Stay tuned.

