Arte, natura, spettacolo, solidarietà. L’Estate Romana 2025 entra nel vivo con un ricchissimo calendario di eventi gratuiti, pensati per coinvolgere ogni angolo della città: dalle periferie al centro storico, fino al mare di Ostia. Un grande progetto diffuso, promosso dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, grazie ai progetti selezionati attraverso l’avviso pubblico “Open25 – Artes et Iubilaeum”.

“L’estate romana abbraccerà tutti i quartieri, borgate e rioni – dichiara l’Assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio – portando musica, cinema, letteratura, arte e teatro ovunque. Cultura di prossimità e accessibilità sono i nostri obiettivi”.

Eventi nei quartieri: tra arte, storia e natura

RaccontArti: Storie intorno a Roma

Un programma firmato Ars in Urbe APS con oltre 130 eventi che spaziano tra visite guidate, passeggiate urbane, spettacoli, laboratori, conferenze e degustazioni, coinvolgendo anche aree meno centrali. Tra gli appuntamenti imminenti:

24 luglio – Pigneto di Pasolini: Street Art e Cinema Neorealista

– Pigneto di Pasolini: Street Art e Cinema Neorealista 25 luglio – La Festa di San Giovanni

– La Festa di San Giovanni 26 luglio – I luoghi di San Paolo, San Paolo tra storia e leggenda e La nuova vita della città industriale

– I luoghi di San Paolo, San Paolo tra storia e leggenda e La nuova vita della città industriale 27 luglio – Archeo-Trekking alla Caffarella e Il mondo a Tor Pignattara

– Archeo-Trekking alla Caffarella e Il mondo a Tor Pignattara 31 luglio – Monte Ciocci Movie Walk, spettacolo teatrale itinerante

Prenotazioni su www.arsinurbe.org (max 30 partecipanti).

Dal mare fino al mare

A Ostia Antica, con l’Associazione Valdrada, si esplora il dialogo tra storia antica, natura e contemporaneità:

19–20 luglio – La vita quotidiana ad Ostia Antica, tra affreschi e mosaici nascosti

– La vita quotidiana ad Ostia Antica, tra affreschi e mosaici nascosti 26 luglio – Ostia e il suo fiume, camminate nella campagna storica bonificata

Prenotazioni via mail: valdradateatro@gmail.com (max 50 persone)

Alla scoperta del litorale romano con Cyberia

Passeggiate naturalistiche e archeologiche da Castel Fusano alla Via Severiana:

26 luglio – Il Parco del Drago

– Il Parco del Drago 27 luglio – Castel Fusano e il Museo degli Insetti

Prenotazioni: damareamare25@gmail.com o WhatsApp 327.4564966

Street Art e progetti inclusivi

Murale Pastificio Futuro – Casal del Marmo

Nel Municipio XIV, la street artist Giovanna Alfeo realizza un grande murale nel carcere minorile, dedicato all’incontro tra padre Gaetano Greco e papa Francesco. Inaugurazione: 10 novembre. Incontri con giovani pellegrini sold out dal 28 luglio al 1° agosto.

L’arte non ha sbarre – Visite e laboratori tra carcere e città

Un progetto di inclusione, arte e cittadinanza attiva curato da Oriana Rizzuto con gli artisti Solo, Diamond e Moby Dick.

📌 25 luglio: Visita guidata ai murales del Quadraro, con partenza alle ore 18 da largo dei Quintili

Prenotazioni: info@lartenonhasbarre.it

Tutta Roma è un palcoscenico

DislocAzioni – Festival partecipativo di creatività urbana

A cura del Balletto di Roma, laboratori e spettacoli gratuiti tra danza, arte e digital art:

📍 Casa per Ferie Severino Fabriani (Municipio XIII)

📍 Scuola del Balletto di Roma – via della Pineta Sacchetti (Municipio XIV)

👉 Ingresso libero con prenotazione su: www.ballettodiroma.com

🎤 E ti vengo a cercare – Polo Ex Fienile, Tor Bella Monaca

Fino a ottobre, laboratori, performance e racconti collettivi per dare voce al territorio.

📌 23 luglio ore 10 – Glimpses of stars, laboratorio esperienziale per donne dell’Associazione 21 luglio

Prenotazioni: info@index-productions.com

Info utili

🎟️ Tutti gli eventi sono gratuiti con prenotazione obbligatoria

📲 Info su: www.culture.roma.it

📱 Social: @cultureroma su FB e IG, @culture_roma su X

📌 Hashtag ufficiale: #CultureRoma