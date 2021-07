Estate, caldo record del Canada anche in Italia: quando arriverà. Cosa svela il famoso meteorologo

Le temperature record raggiunte in Canada stanno facendo preoccupare gli esperti, il noto meteorologo italiano prova a fare chiarezza

Le temperature record raggiunte in Canada stanno facendo preoccupare gli esperti. Anche l’Italia potrebbe essere interessata da un caldo record nei prossimi giorni.

LEGGI ANCHE:– Paura per supervulcano in Italia: è il più pericoloso al mondo. Ecco cosa sta succedendo in questi giorni e per quale motivo bisogna prestare attenzione

La situazione a livello mondiale è riconducibile al surriscaldamento globale. Interpellato da fanpage, sulla questione è intervenuto anche il famoso colonnello Mario Giuliacci.

Al meteorologo è stato chiesto se quello che è accaduto in Canada, che si trova alla stessa latitudine di Londra, potrebbe succedere in egual misura anche da noi.

“Sicuramente lì ci sono state condizioni orografiche importanti, ma ciò non giustifica i 50 gradi centigradi registrati nei giorni scorsi. […] Questi eventi anche in Italia sono risultati più frequenti e dipendono dall’aumento dei gas serra. Negli ultimi 50 anni sono saliti di oltre 90 unità, anche perché il consumo di petrolio sta salendo in modo non lineare. […] Nei prossimi anni ci dobbiamo aspettare che aumentino le ondate di caldo, se durano più di 5 giorni possono esserci pericoli per la salute umana e danni all’agricoltura, inclusi gli incendi” ha spiegato Giuliacci a Fanpage