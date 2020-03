Il rapper Fedez ha chiesto ai suoi follower se sapessero qualcosa dell'elicottero che stava sorvolando la città in notturna con un faro puntato: ecco le possibili spiegazioni

In questi giorni particolari, di ansia generale e di reclusione in casa dovuta all’epidemia da Coronavirus, molti dettagli che in altre circostanze non sarebbero apparsi importanti saltano invece all’occhio: ieri sera un elicottero sorvolava la città di Milano (semi deserta) con un faro puntato e anche il rapper Fedez, confinato con la famiglia nel suo appartamento a Citylife, se ne è chiesto il motivo.

Elicottero su Milano: Fedez chiede spiegazioni

Fra pochi giorni partirà su Amazon Prime “Celebrity hunted“, la serie a cui ha partecipato anche Fedez in coppia con Luis Sal e nella quale coppie di vip devono fuggire dall’intelligence che li cerca: un’assonanza particolare con l’elicottero che sorvolava la capitale lombarda?

Elicottero sta sorvolando Milano con un faro puntato sulla strada? Ho letto di altre segnalazioni. Qualcuno sa il motivo? pic.twitter.com/R2Sy8MOWac — Fedez (@Fedez) March 11, 2020

Ovviamente qualcuno ha pensato alla promozione di questa serie, ma sembra invece che Fedez fosse realmente preoccupato per questo elicottero.

Fra le varie spiegazioni fornite dai follower, l’elicottero potrebbe controllare dall’alto eventuali assembramenti di persone in strada (ora vietati dal DPCM sul Coronavirus), oppure potrebbe trattarsi di forze dell’ordine in cerca di evasi fuggiti dal carcere di Foggia.

Potrebbe essere un elicottero che sorvola la zona per vedere se le misure di sicurezza – ovvero lo stare a casa – siano rispettate o meno, per vedere se ci sono assembramenti di persone.

A me era successa la stessa cosa in un altro stato in una situazione simile — Martina Falzoni (@martifalz) March 11, 2020

Disinfestazione cittadina, una bufala

In quasi tutte le città italiane si è diffusa la bufala della disinfestazione straordinaria delle strade dovuta all’emergenza Coronavirus, che sarebbe stata effettuata nelle ore notturne con elicotteri. Si tratta, a tutti gli effetti, di una bufala, girata tramite audio su Whatsapp. In alcune città italiane si stanno sanificando le strade, ma con operatori a piedi e non con elicotteri.

No disinfestazione (è una bufala), stanno cercando due evasi da Foggia che sembra che siano a Milano. A breve novità. — Alan Paul Panassiti (@AlanPanassiti) March 11, 2020

Più probabile invece la ricerca di detenuti evasi: in questi giorni molte carceri italiane hanno registrato sommosse dovute all’agitazione dei detenuti, preoccupati di non poter parlare con le proprie famiglie. A Foggia alcuni detenuti sono riusciti ad evadere e disperdersi.