Eclissi lunare 2020 astrologia, come cambieranno i segni zodiacali: cosa accadrà dopo il 9 Febbraio 2020

Eclissi lunare e Super Luna influenzano l'astrologia: ecco come cambieranno i segni zodiacali dopo il 9 febbraio

L’eclissi lunare influenza l’astrologia? Secondo gli esperti di segni zodiacali, certamente sì. Il 2020 si è aperto con un primo, straordinario spettacolo astronomico lo scorso 10 gennaio ed è pronto a stupire anche il 9 febbraio con la cosiddetta Super Luna.

Eclissi lunare e astrologia: cosa cambia per i segni zodiacali

Il 9 febbraio, la Luna piena coinciderà con il momento di minima distanza tra la Terra e il suo satellite e, puntando lo sguardo al cielo, la Luna apparirà molto più grande del solito. Un fenomeno che nel corso del 2020 si verificherà anche il 9 marzo, l’8 aprile e il 7 maggio. Ma eclissi lunare e super Luna hanno effetti sull’astrologia: ogni segno zodiacale risentirà di ciò che avviene in cielo.

LEGGI ANCHE: — Il tuo partner è di questo segno zodiacale? Attenta il tradimento è dietro l’angolo: cosa potrebbe accadere

L’Ariete, ad esempio, risentirà di una grande energia ma dovrà imparare a dosarla nelle sue attività quotidiane dividendosi tra casa, lavoro e affetti. I nati sotto il segno del Toro risentiranno di una particolare empatia che li porterà ad aprirsi agli altri, facendo però attenzione a non trascurare l’aspetto professionale.

Ai Gemelli potrebbe venire a mancare quella dose di autostima necessaria a portare avanti piccole e grandi progetti: guardatevi bene dentro per scoprire le vostre qualità. Particolarmente generoso e ricco di energia sarà il Cancro, pronto a dimostrare quanto vale sia nella sfera privata che in quella lavorativa.

Gli altri segni

Il binomio eclissi lunare e astrologia influenzerà anche i nati sotto il segno del Leone. Sarà il momento di mettere da parte l’orgoglio e ritrovare la forza di volontà per decidere cosa è davvero importante nella vostra vita.

È il momento di sperimentare nuove esperienze per la Vergine, che sarà guidata da spirito avventuriero e creatività. Il periodo si mostra propizio per gli investimenti per la Bilancia, ma fate attenzione: valutate bene idee e progetti a lungo termine.

Lo Scorpione sarà travolto dalla passione, non solo dal punto di vista affettivo ma anche professionale. Mettete da parte la stanchezza e trovate la giusta carica per affrontare nuove sfide: potreste andare lontano. Occhi aperti sugli altri per il Sagittario, che saprà ben scrutarsi attorno per capire in che direzione andare e soprattutto in compagni di chi.

Valutare il proprio rapporto sentimentale e prendere decisioni importanti per il cuore è ciò che sarà portato a fare il Capricorno: via l’orgoglio e spazio ai sentimenti, ma senza esagerare. È tempo di non sonnecchiare più, invece, per l’Acquario, che deve riprendere in mano questioni importanti che per troppo tempo sono state trascurate. Divertimento e spensieratezza sono infine le parole d’ordine per i Pesci. Per loro è arrivato il momento di alleggerire la propria vita con un sorriso e di ignorare le critiche.