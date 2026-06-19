Il 24 e 25 luglio 2026 l’Idroscalo di Milano ospiterà il Water Lantern Festival, un evento ispirato alle tradizioni thailandesi con oltre 1.000 lanterne galleggianti ed ecologiche. A partire dalle 18:30 l’area offrirà street food e musica, per poi culminare alle 21:30 con il suggestivo lancio delle lanterne illuminate. I biglietti sono disponibili a partire da 22,90 € con kit sostenibile incluso.

L’estate milanese si prepara a regalare uno degli spettacoli più suggestivi ed emozionanti della stagione. Il 24 e il 25 luglio 2026, l’Idroscalo – storicamente conosciuto come il “mare di Milano” – si trasformerà per sole due notti in una magnifica tela punteggiata da oltre 1.000 luci calde e fluttuanti, grazie all’arrivo del Water Lantern Festival. Un’esperienza unica, fortemente ispirata ai celebri e magici festival delle lanterne orientali.

Il programma e la magia del tramonto

L’evento aprirà i cancelli a partire dalle 18:30. In attesa del tramonto e della “golden hour”, l’intera area dell’Idroscalo si animerà con un’atmosfera festosa e rilassante. I partecipanti potranno:

Gustare un’ottima selezione di street food .

. Rilassarsi sul prato stendendo un telo in compagnia di amici, partner o famiglia.

Ascoltare una colonna sonora dedicata, pensata per staccare dalla routine quotidiana.

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Il momento clou della serata scatta alle 21:30, al calare del sole. Ogni partecipante accenderà la propria lanterna, dopo avervi impresso un desiderio segreto, una speranza o un pensiero positivo, lasciandola scivolare dolcemente sullo specchio d’acqua. Un rito collettivo di rara potenza visiva ed emotiva, capace di unire adulti e bambini in un unico respiro di stupore.

Biglietti e kit ecologico: un evento 100% sostenibile

I biglietti per partecipare al Water Lantern Festival sono disponibili a partire da 22,90 € (con soluzioni inferiori ai 30 € per il pacchetto completo).

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All’interno del prezzo è incluso tutto il necessario per vivere l’esperienza in totale sicurezza e, soprattutto, nel pieno rispetto della natura. Il kit comprende una lanterna realizzata interamente con materiali 100% sostenibili e un pennarello speciale per personalizzarla con i propri scritti.

Nessuna paura per l’ambiente: l’organizzazione ha già confermato che tutte le lanterne verranno interamente recuperate dalle acque dell’Idroscalo alla fine dell’evento, senza lasciare alcuna traccia di inquinamento.

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