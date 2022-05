Don Matteo, Nino Frassica svela cosa pensa di Raoul Bova senza peli sulla lingua

Don Matteo è giunto al termine e spuntano alcuni retroscena sugli attori, ecco cosa ha rivelato Nino Frassica su Raoul Bova

Don Matteo 13 è giunto al termine e inaspettatamente ha riscontrato molto successo, anche di più rispetto al solito. A quanto pare l’arrivo di Don Massimo non è stato poi così male e Raoul Bova nei panni del nuovo parroco di Spoleto ha sorpreso tutti.

C’è chi non ha perso occasione, però, di dire la sua sull’ultimo arrivato. Nino Frassica, che nella fiction interpreta il Maresciallo Cecchini, ha rilasciato un’intervista al settimanale Intimità ed ha raccontato il suo punto di vista.

LEGGI ANCHE:–Don Matteo 14 si farà? Le indiscrezioni sulla nuova edizione e il possibile addio di un’attrice molto amata

Don Matteo, Nino Frassica si lascia andare ad alcune dichiarazioni

Nino Frassica lavora sul set di Don Matteo da quasi venti anni e l’addio di Terence Hill è stato difficile da digerire. Per non parlare dell’arrivo di Raoul Bova, che, però, ha scoperto essere una persona strepitosa.

Infatti nel corso dell’intervista per Intimità ha rivelato: “E’ stato una bella sorpresa, sia come artista che come uomo, mi sono reso conto che è un divo ma non si atteggia a tale“.

Non ha perso occasione di spendere qualche parola anche sul suo caro amico Terence, affermando: “Terence per me significa 20 anni di amicizia, di stima reciproca e lavoro fianco a fianco. Mi sento un privilegiato per averlo conosciuto e per averci lavorato insieme“.

Insomma, per Frassica Don Matteo è casa, tanto che ha spiegato che non si stancherà mai di interpretare il suo personaggio. Questo è un indizio che fa capire al pubblico l’arrivo di una nuova stagione. Per il momento non ci sono dettagli al riguardo ma sono tanti a credere e a sperare che ciò accada sia con Raoul Bova che con Terence Hill.

E sul Maresciallo Cecchini, l’attore ha dichiarato: “Mi sarei stancato se il mio ruolo fosse limitato al militare che interroga i colpevoli o insegue gli assassini, ma la commedia si è sempre evoluta“. Ma Frassica è molto di più di un semplice carabiniere e il pubblico lo adora per ogni sua sfaccettatura.

FOTO: BOOM PR