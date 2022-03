Don Matteo 13, Raoul Bova rompe il silenzio: cosa dice a pochi giorni dal primo episodio

Il 31 marzo 2022 sarà trasmessa la prima puntata di Don Matteo 13, dove vedremo l'addio di Terence Hill e l'arrivo di Raoul Bova

L’attesa sta per finire, Don Matteo 13 è in arrivo su Rai 1 dove il 31 marzo 2022 sarà trasmessa la prima puntata della nuova stagione. Dopo una serie di imprevisti causati dalla pandemia, il parroco più amato dagli italiani sta tornando ma con una serie di novità. Don Matteo lascerà il posto a Don Massimo e quindi il pubblico dovrà assistere all’addio ufficiale di Terence Hill. Raoul Bova erediterà la sua tunica, l’attore romano riuscirà a conquistare la fiducia dei telespettatori?

Don Matteo 13, le parole di Raoul Bova

L’esperienza di Don Matteo è stata per Raoul Bova interessante ma allo stesso tempo impegnativa, dal momento che l’attore ha dovuto sostituire un personaggio che per tredici anni ha condiviso con gli italiani momenti unici.

Don Massimo però è pronto a fare del suo meglio e in un’intervista a pochi giorni dal debutto ha rivelato: “Don Massimo ha voglia di stare tra la gente e sporcarsi le mani, ha voglia di capire cosa sia il perdono, cosa voglia dire accogliere, non giudicare dalle apparenze e dare una seconda possibilità. Io sono stato me stesso, come avevo promesso a Terence quando ho deciso di accettare la parte“.

Poi attraverso un post sui social, Raoul Bova ha spiegato: “Ho ricercato davvero quella spiritualità di cui ora più che mai si sente il bisogno”. Poi ha ricordato l’appuntamento agli spettatori: “Inizia questa nuova avventura. Sono pronto ed entusiasta. Ci vediamo giovedì 31 marzo su Rai1″.

Dalle prime immagini e anticipazioni possiamo notare che Don Matteo e Don Massimo hanno due personalità completamente diverse, il primo abituato ad andare in bici e l’altro che arriva a Spoleto in moto. Non ci resta che attendere per scoprire tutte le novità della tredicesima stagione, ne vedremo delle belle.

FOTO: @KIKAPRESS