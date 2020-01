Barbara D'Urso inaugura una nuova rubrica all'insegna dello "choc": stavolta si tratta di cambi look impossibili e a realizzarli sarà Giovanni Ciacci

Barbara D’Urso ha presentato al pubblico, durante l’ultima puntata di Domenica Live, una nuova rubrica all’insegna dello “choc”, diventato un po’ il suo marchio di fabbrica: si chiama appunto “Cambio look choc” ed è tenuta da Giovanni Ciacci, che si è sempre occupato di cambi di look (anche se su sponda Rai).

La prima protagonista di questa nuova rubrica è stata Enrica Bonaccorti: la conduttrice 70enne doveva essere trasformata in Elettra Lamborghini, la scatenata diva del raggaeton. Una missione ai limiti dell’impossibile, nella quale Ciacci si è impegnato anima e corpo e che ha dato i suoi frutti.

LEGGI ANCHE: — Bianca Guaccero, sbotta e risponde male dopo quanto accaduto: il fuorionda andato in onda per sbaglio

Domenica Live, Enrica Bonaccorti si traforma

Come è stato mostrato in un lungo servizio, Ciacci ha “acchiappato” la Bonaccorti e l’ha sottoposta ad un estenuante trattamento, fra extension, trucco e parrucco: dopo molti tentativi, alla fine tra squilli di fanfare ed annunci entusiastici, è entrata in studio “Enrica Lamborghini” (o Elettra Bonaccorti, se preferite). La conduttrice era in effetti irriconoscibile, anche se molti fra il pubblico hanno avuto difficoltà a capire precisamente in chi fosse stata trasformata.

https://twitter.com/Becky70860134/status/1216414709462847489

Ma quale Elettra Lamborghini? Enrica Bonaccorti è stata trasformata in Vladimir Luxuria #domenicalive pic.twitter.com/JQJ9q41ISp — Davi De (@davided81) January 12, 2020

Domenica Live, il pubblico critica “Cambio look choc”

Ovviamente la nuova rubrica di Domenica Live va intesa in senso goliardico e giocoso: in ogni caso il pubblico si è diviso e non tutti l’hanno accolta con entusiasmo. C’è infatti chi ha visto troppi elementi di altri programmi, come “Detto Fatto“, che ha in effetti tenuto a battesimo fin dai suoi esordi il “cambio look”, ma anche “Tale e quale show“, visto che si tratta di prendere un vip e cercare di farlo assomigliare ad un altro vip.

C’è da dire, a discolpa di Ciacci e di Domenica Live, che almeno alla Bonaccorti non è stato chiesto di cantare!

Cambio look Choc : un mix tra Detto Fatto e tale e quale show

😱😱😱😱#domenicalive — Monica ♥️🐞 (@MonicaAosta) January 12, 2020

Praticamente stanno già partendo le querele per plagio, da Detto Fatto e da Tale e quale show #domenicalive — Marcello Sempione (@marcellosempion) January 12, 2020

In ogni caso, l’obiettivo di divertire e far parlare il pubblico da casa (e sul web) è stato raggiunto: ora non resta che domandarsi se questa rubrica diventerà fissa nella domenica targata Mediaset e, se sì, chi sarà la prossima vittima!