Denise Pipitone, spunta profilo fake su Instagram: ‘segnalate’,  l’allarme dei telespettatori di Chi l’ha visto

Nelle ultime settimane, con il caso Denise Pipitone riproposto da Chi l’ha visto, non è mancata l’attività discutibile dei mitomani, tant’è che qualcuno ha addirittura dato vita ad un profilo fake della bambina scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo. Ma cosa starà succedendo sul web?

Il profilo fake di Denise Pipitone su Instagram

Andiamo con ordine. In seguito alla vicenda di Olesya Rostova e alla possibilità che la ragazza russa fosse in realtà Denise Pipitone, in molti hanno riacceso i riflettori sul caso della bambina scomparsa 17 anni fa. Tuttavia, mentre molti telespettatori ed utenti web hanno mostrato una sincera solidarietà per la mamma, Piera Maggio, e per la famiglia tutta, non è mancata certo l’attività dei mitomani.

Uno di questi casi è il profilo Instagram fake dedicato a Denise Pipitone e chiamato denise_pipitone_official, che addirittura asserisce in bio, senza alcun rispetto per il dolore della famiglia, che la ragazza si trovi a Milano e che scrive: “Sono la vera Denise”.

“Segnalate l’account”, la richiesta dei telespettatori di Chi l’ha visto

La vicenda non è certo passata inosservata ai telespettatori di Chi l’ha visto, che non solo hanno segnalato in massa il profilo ad Instagram, ma hanno anche cercato di notificare la cosa al programma di Rai Tre, affinché possa fare a sua volta qualcosa.

“Il profilo fake di Denise Pipitone su Instagram è stato segnalato in massa da vari utenti anche al programma Chi l’ha visto. Presto sapremo chi si nasconde dietro”, ha scritto ad esempio un’utente.

“Su Instagram c’è una pazza che asserisce di essere Denise Pipitone e sta scrivendo cose assurde”, ha scritto un’altra persona. E poi: “C’è questa persona che finge di essere Denise e risponde alle domande degli utenti su Instagram. Prendetene visione e segnalate l’account, grazie. Non si gioca così con le tragedie”.

