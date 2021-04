Denise Pipitone, svelata l’identità di Olesya Rostova? ‘Notizia certa e veritiera al 100%’: la foto dopo la puntata è l’indizio?

Spuntano novità sul caso Denise Pipitone – Olesya Rostova: uno scrittore rivela alcuni dettagli che sembrano chiudere la vicenda.

Il caso Denise Pipitone, con la possibilità che Olesya Rostova sia la bambina scomparsa 17 anni fa da Mazara del Vallo, sta tenendo gli italiani con il fiato sospeso. Dopo il servizio di Chi l’ha visto e le clip diffuse in rete della trasmissione russa Lasciali Parlare arrivano delle novità sulla vicenda, che sembrano chiuderla del tutto prima che ne parlino le trasmissioni televisive.

Continua a far discutere il caso Denise Pipitone – Olesya Rostova, ma sulla vicenda spuntano delle novità che sembrano chiuderla definitivamente. Foto: Kikapress

Lo scrittore Matteo Grimaldi: “Olesya Rostova non è Denise Pipitone”

Andiamo con ordine. A parlare della questione è lo scrittore Matteo Grimaldi, che ha rivelato che Olesya non è la figlia di Piera Maggio.

Anzi, a quanto pare, la ragazza russa sembra aver trovato la sua famiglia d’origine, almeno stando a quanto ha scritto Grimaldi su Facebook: “Siamo alla fine. Mi sono arrivate molte segnalazioni riguardanti la storia di Olesya Rostova e Denise Pipitone. Penso di poter dire che abbiamo una risposta. E io non intendo consentire ancora alla TV russa di speculare sulla speranza di Piera Maggio. Come sapete la TV russa sta creando una specie di reality attorno alla vicenda. Oggi ha comunicato l’esito negativo del Dna a una mamma che sperava che Olesya fosse sua figlia sparita da piccola. Mi piange il cuore a dover comunicare che domani andrà in onda lo stesso copione con l’avvocato di Piera Maggio ospite del programma. Infine faranno incontrare Olesya con colei che viene indicata come la sua sorella biologica”.

L’appello: “Mettiamo fine a questo show”

Poi, Grimaldi lancia un appello: “Mettiamo fine quindi a questo show, mettiamo fine a questa propaganda di sentimenti e dolore che la TV russa pensa di portare avanti ancora prendendo in giro milioni di persone che speravano di vedere Piera Maggio sorridere con la sua ritrovata Denise. Non sarà così. Ve lo dico con le lacrime agli occhi. Mi dispiace tanto per mamma Piera”.

E, addirittura, l’uomo ha pubblicato un’immagine di quella che parrebbe essere la sorella della Rostova: “Questa è la foto della sorella biologica di Olesya. Olesya purtroppo non è Denise. Alla brutta notizia, devo aggiungere il dubbio che questa faccenda sia una pessima messa in scena ad opera della trasmissione. La ragazza sul suo profilo ha sempre avuto i capelli scuri, fino alle ultime due foto in cui li porta dello stesso colore di Olesya, e questo particolare rende la somiglianza molto evidente. Sotto la foto col presentatore dello show inizialmente aveva messo una didascalia che lasciava intendere la sua gioia per il ritrovamento della sorella, poi – quando la visibilità era stata raggiunta – l’ha sostituita con un cactus. Le due inoltre si sono aggiunte sui social e scambiate qualche like. Olesya sotto le ultime foto ha messo la faccina dell’angioletto. E la sorella si chiama Angela. Insomma, mi sembra troppo per due giovani ragazze a cui la Russia avrebbe chiesto di mantenere il silenzio. Spero si faccia chiarezza su quella che sembra una pagliacciata ai danni di Piera Maggio e di tutta l’Italia”.

“Notizia certa e veritiera al 100%”: si chiude la vicenda Rostova?

A riguardo, su Twitter, anche il blogger Samuel Montegrande ha rilanciato la notizia, postando gli screen del post di Grimaldi e scrivendo: “È finita così … un abbraccio a Piera Maggio e al padre”. E poi: “Io non sto al giochetto SQUALLIDO della tv russa. Purtroppo, e lo dico con le lacrime agli occhi, La mia notizia è CERTA E VERITIERA AL 100%!!!”.

Guardando le foto di Angela, quella che potrebbe essere la sorella di Olesya, si nota che la somiglianza è davvero impressionante. Le due, come confermato da Grimaldi, si seguirebbero già a vicenda sui social, a conferma

Insomma, si chiude così un altro discusso capitolo della storia della scomparsa di Denise Pipitone, con la conferma che Olesya Rostova non sia la figlia di Piera Maggio e abbia ritrovato la propria famiglia d’origine, al di là dei meccanismi televisivi e di ogni speculazione.

