La Befana vien di notte… e porta l’amore: il 6 gennaio è il ‘peak day’

Chissà se l’Epifania 2023 confermerà il record dello scorso anno quando il servizio di dating Meetic ha registrato il picco di attività.

Evidentemente gli incontri con familiari e parenti durante le feste, e le fatidiche domande sulla situazione sentimentale, lasciano il segno. Secondo i dati di Meetic, infatti, il periodo tra fine dicembre e l’inizio di gennaio rappresenta il momento con i picchi maggiori di attività sulla piattaforma di dating. È il cosiddetto peak moment, che vede impennarsi il numero di nuovi iscritti e delle interazioni, dalle mail alle conversazioni in chat. In Italia, per esempio, il peak day nel 2022 è stato il 6 gennaio, giorno dell’Epifania.

Foto da Ufficio Stampa Meetic

Non è solo il carbone, dunque, che la Befana regala portandosi via tutte le feste ma anche un potenziale nuovo amore. Il picco massimo è stato raggiunto alle 23 dell’Epifania a conclusione di una giornata che ha visto aumentare del 131% i nuovi iscritti. Solo pochi giorni dopo, il 9 gennaio 2022, le iscrizioni hanno dato i loro primi frutti con +92% di e-mail inviate nella stessa giornata.

E sembra che single italiani si siano davvero divertiti anche nel resto dell’anno, abbondando con le emoji in app. Le più usate in Italia nel 2022 sono state proprio le risate, con l’emoticon più classico al primo posto, seguito da quello che rotola dal ridere. Si ferma, invece, sul terzo gradino del podio l’emoji sorridente con una goccia di sudore, che esprime una sensazione di disagio.

Quarta posizione, poi, per l’emoticon dell’occhiolino – amatissimo in Francia e Spagna, dove è il più utilizzato – che precede la faccina con i tradizionali sorrisi. Nella top ten anche tutte le emoji che mandano cuoricini e baci, che non occupano i primi posti perché dopo le prime conversazioni arriva il momento più atteso, l’incontro dal vivo. E chissà cosa è destinato a riservare il 2023. Come raccontano i servizi di dating, i giorni dell’anno sono cruciali per i nuovi incontri, come dimostrano il peak moment e Love Sunday, ovvero le prime domeniche dell’anno.

Foto da Ufficio Stampa GDGPR per Meetic