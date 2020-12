DAO CHINESE RESTAURANT: ravioli della fortuna per Capodanno

Ravioli della fortuna e piatti special di Dao Chinese Restaurant per festeggiare l’arrivo del 2021 in modalità delivery e take away

Non mancano le novità nel ristorante cinese Dao di Jianguo Shu che presenta per la cena del 31 dicembre i ravioli della fortuna e quattro piatti special della tradizione cinese in modalità delivery e take away.

I ravioli della fortuna sono un augurio di Dao Chinese Restaurant per un 2021 ricco di speranza, amore e denaro.

I ravioli saranno infatti di tre tipologie e colori, gialli con la carne, verde con il pesce e rossi con le verdure preparati sapientemente dallo chef Zhu Guangqiang, famoso per le sue capacità di coniugare la tradizione cinese con la raffinatezza del gusto più sofisticato. Oltre i ravioli, lo chef ha pensato a quattro piatti special legati alla tradizione che non possono mancare durante le feste. Si parte con gli Gnocchi di riso saltati con verdure e pancetta per proseguire con il Sun gan kou rou – pancia di maiale, ripiena di bambù cotto al vapore per oltre sette ore o anche il Rombo fritto con dou chi piatto da condivisione, per terminare con il Granchio Bi Feng Tang fritto con panure di pane e cocco.

Le modalità

Gli ordini dovranno essere effettuati entro le 13:00 del 30 dicembre al numero 06 87197573 oppure scrivendo a info@daorestaurant.it

Le consegne del 31 dicembre saranno effettuate dalle 18:00 alle 20:00 entro un raggio di 5 km dal ristorante (costo della consegna: maggiorazione del 10% del prezzo dell’ordine e consegna gratuita oltre i 70 euro) oppure si potranno ritirare al in modalità take away.

Oltre i ravioli della fortuna e i piatti special di Capodanno, sarà disponibile per il take away e delivery tutto il menu di Dao consultabile sul sito www.daorestaurant.it

Orario:

Chiuso il 24 e 25 dicembre

Asporto e delivery dal martedì alla domenica dalle 18.00 alle 21.00

il 31 dicembre dalle 18:00 alle 20:00

Contatti

Dao

Viale Jonio, 328/330 – 00141 Roma

tel. 06 8719 7573

www.daorestaurant.it

Facebook: daochineserestaurant

Instragram: daoroma