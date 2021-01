Da noi a ruota libera, ‘Giancarlo Magalli cattivo?’: cosa svela Enrica Bonaccorti sul suo ex collega di lavoro

La prima puntata del 2021 di “Da noi… a ruota libera” di Francesca Fialdini ha visto Giancarlo Magalli e Francesca Chillemi ospiti della trasmissione Rai: in particolare il conduttore de I Fatti Vostri, con più di 40 anni di carriera alle spalle, si è lasciato andare a ricordi e aneddoti pregni di storia e sottile ironia.

Ironia che lo contraddistingue e che spesso può risultare caustica, tanto da farlo apparire agli del pubblico o di qualche collega addirittura crudele.

A dar man forte a Giancarlo Magalli, però, ci ha pensato Enrica Bonaccorti che si è definita “mamma televisiva” del conduttore e che lo ha ricoperto di complimenti esaltando il suo animo buono.

“Il bene che ti voglio è per come sei, per come mi sei stato vicino in certi momenti più di tutti – ha confessato la Bonaccorti nella clip –. Fai di tutto per nasconderlo ma tu hai un cuore pieno di amore da dare”.